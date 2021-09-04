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Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi - Son Dakika

Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi

04.09.2021 16:26
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Maceracı Ailem Kampı" kapanışı ve ödül töreni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Maceracı Ailem Kampı" kapanışı ve ödül töreni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile gerçekleşti. Fatma Şahin konuşmasında aile değerlerini güçlü tutmak ve muhafaza etmenin ana görevleri olduğunun altını çizdi.

Doğa Dostu Şehir ve Spor Şehri Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Erikçe Macera Kampı'nda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca "Maceracı Ailem Kampı" düzenlendi. Günümüz tempolu hayatında ebeveynlerin çocukları ile doğa ile iç içe zaman kaliteli zaman geçirmesi için yapılan kampın kapanış programı ve ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Kapanışta konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, aile kavramının önemini aktararak, "Aile değerlerini güçlü tutmak ve muhafaza etmek, bizim ana görevimiz" dedi. Programda kamp süresi boyunca yapılan etkinliklerde başarılı olan ailelere hediyeler verildi.

3 gün 2 gece süren kampta aileler bungalov evler ve kamp çadırlarında konaklayarak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı eğitmenleri gözetiminde bocce, dart, okçuluk, sabah sporu, bisiklet, tırmanma, oryantiring, eğitsel oyunlarına katıldı. Öte yandan çeşitli sosyal etkinlikler ve doğa aktiviteleri düzenlendi.

"Aile bu dönemde çok daha önemli bir hale geldi"

Kapanış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her ailenin ayrı bir kıymeti olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz ne anaerkil ne ataerkil bir toplumuz biz aileerkil bir toplumuz' diyor. Aile hakikaten bu zaman diliminde ve bu şartlarda çok daha önemli bir hale geldi. Biz artık herkesle yol gitmemiz gerektiğini söyleyen, sosyal devlet gereği sosyal belediyeciliği, insanı merkeze alan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yola devam ediyoruz. Bir taraftan bizi biz yapan gelenek, medeniyet ve kültürümüz var. Bize dair olan bizi biz yapan değerler var. Her gelen rüzgardan etkilenmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"Amacımız günün sonunda çocuklarımızın mutlu olması"

Şahin konuşmasının devamında, "Anneye Süt Bebeğe Can', 'Hoş Geldin Minik Hemşerim', 'Çocuk Kütüphaneleri', 'Çantanız Bizden', okullara hijyen malzemesi yardımı, tablet bağışı ve kırsalda internet altyapısı çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Birçok konu üzerinde çalışırken her şeyin başı insan diyoruz. Çocuk, genç, anne, aile, baba, insan dostu şehir olacağız dedik. Kurumsal kapasitemizi buna göre geliştirdik. Hayat tek başına matematik ve fizik değil. Mutlu bir şehir için mutlu insanlar lazım. Bunun için insanımızın ruhunu, aklını da doyurmamız gerekiyor. Mekanlarımızı aileler ve gençlerimiz için hazırlıyoruz. Okulların her kademesi ve sınıfı için çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin emrindeyiz. Bu sosyal projelerimiz büyüyerek devam edecek. Amacımız günün sonunda çocuklarımızın mutlu olması. Anneler ve babalarımız başını yastığa koyduğunda 'Bizleri düşünen bir büyükşehir, başkanımız, Cumhurbaşkanımız, devletimiz var' diyerek rahat uyumasını istiyoruz. Herkesin huzurlu ve mutlu olduğu Gaziantep, ülke ve dünya için yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

"Hayattaki en büyük zafer ve kahramanlık iyi bir aileye sahip olmaktır"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise Fatma Şahin'in çocuk ve gençlere yönelik birçok projesi olduğunu hatırlatarak, "Özellikle günümüzde batılı aile değerlerinin yok olduğu ortamda, bizim aile değerlerimize yönelik sabotajlar, ciddi manada kitaplar, sosyal medya ve televizyon üzerinden yapılan olumsuz çalışmalar var. Bizler bu çalışmalara karşı dik durmalı, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Aile arasında sıkıntıları yok edecek geleneklerimiz, ayetlerimiz, uygulamalarımız var. Aile içi iletişim için böyle kamplar önemli bir yer tutuyor. Hayattaki en büyük zafer ve kahramanlık iyi bir aileye sahip olmaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi
Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir, maceracı ailem kampı düzenledi - Son Dakika


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