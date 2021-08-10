Büyükşehir, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışı ile düzenlediği "Büyükşehir Sahada" projesi ile şu ana kadar 649 mahallede binlerce vatandaşla bir araya gelindi.

Vatandaş odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile tek tek mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla yüzlerce mahallede ziyaretler gerçekleştirdi. Büyükşehir bürokratlarının aynı gün ve saatlerde, eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ziyaretler ile vatandaşların görüş, talep ve öneriler tek tek not ediliyor.

649 mahalle ziyaret edildi

Son ziyaretlerin ardından toplamda 649 mahalleye gerçekleşmiş olan ziyaretlerde kentin geleceğine yapılacak olan yatırımların vatandaşlara birlikte belirleniyor. Yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verilerek Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş işbirliği sağlanıyor. Bu toplantılarda vatandaşlardan alınan görüş, talep ve öneriler ile birlikte güncellenen ihtiyaçlarda tek tek tespit edilerek ilgili birim yetkilisinden alınan bilgiyle belirli bir iş planına dönüştürülüyor.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Hızlı ve verimli bir çalışma sistemi ile çözüm odaklı geliştirilen bu toplantılardan memnun olan vatandaşlar, "Büyükşehir Sahada" projesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Sahada uygulaması ile yüzlerce mahallede binlerce vatandaşlar bir araya gelindiği ve sürecin çok olumlu geçtiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu toplantılardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları takdir topluyor. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile yatırımlarımızı vatandaşlarımızın talepleri, beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN