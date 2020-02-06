Büyükşehir mahallelerin taleplerini dinlemeye devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinlemeye devam ediyor.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz geçen günlerde ilk grubuyla yapılan toplantının ardından ikinci grup Koçarlı muhtarlarıyla dün bir araya geldi. Muhtarlar mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini iletirken Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Başkanvekili Karakoz'la yapılan toplantıda CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın da hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını belirten muhtarlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yapılan yatırımlar için teşekkür etti.



Üçüncü grup Koçarlı muhtarlarıyla da önümüzdeki günlerde toplantı yapılarak talepleri dinlenecek. - AYDIN