Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika
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Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti

05.03.2022 15:58
Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti

Adana Büyükşehir Belediye personeli, kullandığı kamyonu evinin önüne çekip, deposundan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

Adana Büyükşehir Belediye personeli, kullandığı kamyonu evinin önüne çekip, deposundan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nde çalışan bir şoförün, belediyeye ait kamyonu, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kendi evinin önüne park ettiğini ve burada bir şahısla birlikte kamyonun deposundan hortum aracılığıyla mazot çekip 50 litrelik bidona doldurduğunu tespit etti.

Bidon henüz yarı yarıya dolmuş halde ve hırsızlık devam ederken video görüntüsü de çekildi. Zabıta önce mazot çalan personelin amirini arayarak bilgi verdi. Amir olay yerine gelip, görüntülenen hırsızlıkla ilgili tespit gerçekleştirdi.

Ardından Büyükşehir Zabıtası ve Büyükşehir Bürokratı olay yerine polis çağırdı. Hırsızlığı yapan personel, kendisine yardım eden şahıs, suçüstü yapıp şikayetçi olan Zabıta ekibi ve tespit yapan bürokrat karakola giderek ifade verdi. Konu yargıya intikal etti. - ADANA

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Gürselpaşa Mahallesi, Zabıta, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir, mazot çalan personelini suçüstü yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika


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