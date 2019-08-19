Son Dakika Haberleri: Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması
Son Dakika Spor Haber

Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve meclis üyelerine Samsunspor forması hediye edildi.

Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve meclis üyelerine Samsun spor forması hediye edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Birinci Birleşimi, Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsunspor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve meclis üyelerine forma hediye etti.

"Mustafa Demir'in Samsunspor'a çok önemli katkıları oldu"

Başkan Demir'e 55 numaralı formayı hediye ettikten sonra açıklama yapan Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Raci Kosif, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin Samsunspor'la ilgili çok önemli projeleri olacağını belirterek, "Bugüne kadar Başkan Mustafa Demir'in Samsunspor'a çok önemli katkıları oldu. Bundan sonra da olacaktır. Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda özellikle altyapıya yönelik yatırımlar ve sahalarla ilgili kulübümüzün geleceğine yönelik ortak çalışmalarda bulunacağız. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde son derece olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da bu uyum devam edecek. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle iş birliğimiz devam edecek. Bu iş birliği Samsun'a çok önemli hizmetler kazandıracak. Hep birlikte Samsunspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

"Süper Lig Samsunspor'u bekliyor"

Başkan Demir ise Süper Lig'in başladığını ve büyük takımların puan kaybettiğini ifade ederek, "Süper Lig şenlenmek için Samsunspor'u bekliyor. Yeni sezonda çok iyi bir oyun ve futbolla açık ara şampiyonluk bekliyoruz. Samsunspor markası basketbolda da rüzgar gibi esecek. Bu şehir sporun her dalında çok önemli bir merkez. Amatör spor noktasında belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Amatör spor dallarını çok daha geliştireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Mustafa Demir, Samsunspor, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti! Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: 29. şampiyonluğa ant içtik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]