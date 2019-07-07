Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
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Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 4 ilave madde ile 62 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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