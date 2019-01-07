Büyükşehir Meclisi 9 Ocak Çarşamba Günü Toplanıyor

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nı 9 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapacak.

2019 yılının ilk toplantısı olan Ocak Ayı toplantı gündeminde; Denetim Komisyon üyelerinin seçilmesi, Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, 2019 yılı Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi gibi maddeler ile imar maddelerinin bulunduğu kaydedildi.