Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Meclisi 9 Ocak Çarşamba Günü Toplanıyor

Büyükşehir Meclisi 9 Ocak Çarşamba Günü Toplanıyor

13 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını 9 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Meclisi 9 Ocak Çarşamba Günü Toplanıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nı 9 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapacak.

2019 yılının ilk toplantısı olan Ocak Ayı toplantı gündeminde; Denetim Komisyon üyelerinin seçilmesi, Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, 2019 yılı Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi gibi maddeler ile imar maddelerinin bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: Bültenler

Halkla İlişkiler, Çarşamba İlçesi, Güncel
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