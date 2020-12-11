Büyükşehir meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Büyükşehir meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı
11.12.2020 16:55
Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti. Coronavirüs tedbirlerinin alınarak 22 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde 21 karar oy birliğiyle karara bağlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantı konuşmasına geçen bir aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla Muğla'ya hizmete edildiğini söyledi ve kararların büyük bir bölümünde oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti. - MUĞLA
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