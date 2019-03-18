Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Meclisi Mart Toplantılarına Devam Ediyor

Büyükşehir Meclisi Mart Toplantılarına Devam Ediyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı olağan ikinci oturumunu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Büyükşehir Meclisi Mart Toplantılarına Devam Ediyor, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı olağan ikinci oturumunu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisine, Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık ederken, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı maddeler ise gündemden çıkarıldı.

Toplantıdan önce kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Türk Milletinin şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirterek, "Vatanı için canını hiçe sayan Türk Milleti Çanakkale'de kanla bir destan yazdı. Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Yeni Zelanda'daki Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısını da kınayan Başkan Göğüs, "Terörün dini, dili, ırkı ve coğrafyası yoktur. Camide ibadetlerini gerçekleştiren masum insanlara sıkılan kurşunlar tüm insanlığa sıkılmıştır. Terörün her türlüsünü lanetliyor, kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri de meclis toplantısını takip edip, toplantı sonunda Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs'e sorular yönelttiler. Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs, meclis toplantılarını takip eden Gazeteci Güler Hazar'a da teşekkür ederek, kayısı kristali hediye etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan üçüncü oturumunu 19 Mart Salı günü saat 15.00'de yapacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

meclis başkanvekili, Malatya, Güncel
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