Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama - Son Dakika

Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama

12.10.2020 17:06
Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek, gündeminde bulunan 60 maddeyi karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek, gündeminde bulunan 60 maddeyi karara bağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, meclisin açılışında Azerbaycan'a destek açıklamışı yaparken, içeride ve dışarıda etkisini yitiren hain terör örgütünün alçak sabotajlarıyla çıkan orman yangınları hakkında da, "Bu hainleri ve bunları destekleyenlerini de lanetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'ın başkanlığında pandemi kurallarına uygun şekilde Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplanan Büyükşehir Meclisi toplam 60 maddeyi görüştü.

Başkan Büyükkılıç, meclisin açılışında, "Tek Millet İki Devlet" diyerek, Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Büyükkılıç, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve kardeş Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Orman yangınları konusuna da değinen Başkan Büyükkılıç, "Maalesef Hatay'da çok ciddi bir orman kaybımız oldu. Tabi bu yangınların nerden çıktığını biliyoruz. İçerde ve dışarıda etkisini yitiren hain terör örgütünün yaptığı alçakça, haince sabotajlar bunlar. Bu hainleri ve bunları destekleyenleri de lanetle kınıyorum." dedi.

Gündem maddeleri arasında ilçe belediyelerinden gelen imar konularının yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi'nde kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlandığı Büyükşehir Meclisi'nde, pandemi dolayısıyla 2 ay kullanılamayan ve ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı mağduriyet yaşayan Hobi Bahçesi hak sahiplerinin kullanım hakkı da 1 yıllığına uzatıldı. - KAYSERİ

Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama
Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama
Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama

Orman Yangınları, Azerbaycan, Kayseri, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Meclisi'nde Azerbaycan'a destek, orman yangınlarına kınama - Son Dakika

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