Büyükşehir Meclisi'nde hizmet vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı Meclis toplantısını yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı Meclis toplantısını yaptı. Mehmet Sekmen'in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, bu yaz sezonu için planlanan çalışmalar ve halihazırda yürütülen projeler ele alındı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum için hizmet üretmek ve çalışmak; övünçlerin ve kıvançların en büyüğüdür. Allah'ın izniyle bu haklı gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Meclis üyeleriyle Haziran ayı oturumunda bir araya geldi. Yoğun bir gündemle toplanan Meclis'te, bu yatırım sezonu için planlanan çalışmalara dair bilgiler veren Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini halihazırda devam eden projeler hakkında da bilgilendirdi.



"HİZMET KERVANIMIZ HİÇ DURMAYACAK"



Başkan Sekmen, Erzurum'un tüm ilçeleri ve en ücra noktasındaki mezralarının bile Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanında bulunduğunu kaydederek, "Başında bulunduğumuz bu hizmet kervanından tüm ilçelerimiz, tüm mahallelerimiz ve hatta en ücra köşedeki mezralarımız bile istifade edecek. Biz hangi ilçemizde ve hangi mahallemizde neye ihtiyaç olduğunu ve beklentilerin hangi yönde şekillendiğini çok iyi biliyoruz. Yol haritamızı ve eylem planımızı da zaten buna göre şekillendirmiş durumdayız. Emin adımlarla ilerleyecek ve ürettiğimiz hizmetlerle kadim şehrimizin her noktasını tanıştıracağız. Bunu birlikte yapacağız, işbirliğiyle yapacağız, el birliğiyle yapacağız" diye konuştu.



BAŞKAN SEKMEN MECLİS ÜYELERİNE SESLENDİ



Yerel yönetimlerin başarı kaydetmesinde hizmet ve yatırımların planlanması kadar, istişare ve müzakere sürecinin de büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyelerine hitaben şunları kaydetti: "Sizler, temsil ettiğiniz ilçelerinizin gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dilisiniz. Dolayısıyla güzel Erzurum'umuz için hizmet üretim sürecine sağlayacağınız katkılar çok önemli. Biz istişareye ve görüş alışverişine her zaman açık olduk. Yeni dönemde de, yolumuzu yine sizlerin görüş ve önerileriyle şekillendireceğiz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz, birlikte hizmet üreteceğiz ve Erzurum'u hep birlikte geliştirip güzelleştireceğiz. Bu sebeple kıymetli katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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