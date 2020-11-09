Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu - Son Dakika

Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu

09.11.2020 15:37
Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Vekil Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Vekil Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise çıkarıldığına değinen Hacıarifoğlu, "Hızla iyileşiyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Önergelerin okunduğu mecliste, 148 madde görüşüldü

"Böcek'in aramıza döneceği günü dört gözle bekliyoruz"

Müjdeli bir haber paylaşacağını ifade eden CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, "Belediye Başkanımız Muhittin Böcek yoğun bakım servisinden normal servis odasına çıkarıldı. Hepimiz çok mutluyuz. Başkanımızın tedavisi aynı titizlikle devam edecek. Aramıza döneceği günü dört gözle bekliyoruz. Bu süreçte tıbbın bütün imkanlarını kullanan hekimlerimize, dualarıyla manevi desteğini hissettiren vatandaşlara, herhangi bir parti ayırmadan destek veren tüm siyasilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Filiz, belediyenin mobil aşevinin İzmir'de sıcak yemek vermeye devam ettiğini kaydederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Ak Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin'de Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerini sundu. Çetin, "Başkanımız Muhittin Böcek'in sağlık durumunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, hekimlerimize ve dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce göreve dönmesini bekliyoruz"

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli ise kasım ayında alınacak kararların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Muhittin Böcek'in bir an önce göreve dönmesini bekliyoruz" dedi.

Senirli, İzmir depremine de değinerek, "Deprem ile ilgili jeofizikçilerle, yer bilimcilerle nasıl bir iş birliği yapıyoruz? Antalya'nın deprem planı var mı? Bu konuda çalışma yaptık mı?" diye konuştu.

"Hızla iyileşiyor"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ise Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak, "Başkanımız yoğun bakımdan servise çıkarıldı. Hızla iyileşiyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

İzmir depremine de değinen Hacıarifoğlu, "Haberi alır almaz hemen yola çıktık. Cumartesi, pazar elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kasım ayı meclisinin ardından ASAT Genel Kurulunun toplantısı da yapıldı. - ANTALYA

Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu
Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu
Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu
Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu
Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Meclisi'nin gündemi Başkan Böcek oldu - Son Dakika


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