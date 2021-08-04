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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

04.08.2021 12:39

Yangın çıktığı ilk andan itibaren bölgede olan ve çalışmaları Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nden idare eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyükşehir meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırarak, çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Yangın çıktığı ilk andan itibaren bölgede olan ve çalışmaları Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nden idare eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyükşehir meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırarak, çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Böcek, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyerek, 27 yıllık siyasi hayatımda böyle bir yangın görmedim. Yangının dört yerde aynı anda çıkması düşündürücü. Can kaybımız var, binlerce canlımız da ormanda gitti. Yangın sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 713 araç 2 bin 108 personel ile gece gündüz oradayız dedi.

'O AN BENİM YERİMDE KİM OLSA AYNI ÇAĞRIYI YAPAR'

Alevlerin Gündoğmuş'a doğru ilerlediği anlarda ilçeye giderek yardım çağrısında bulunduğunu ve vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Başkan Böcek, Her yer yangın ve alev topuydu. Belediye Hizmet Binası'nın olduğu alanda insanlar ağlayarak sarılacak kişi arıyordu. Herkes bize 'Başkanım bizi kurtarın' diye önümüze atlamış. Ben gittiğimde orada sadece iki helikopter vardı. Sosyal medyadan bir çağrı yaptım. Paylaşımın altına Gündoğmuşlular, 'Allah razı olsun başkanım bizi yanmaktan kurtardın' diye yazmış. Ben orada bağırmayayım da kim bağırsın. Kim feryat etsin. Eğer Muhittin Böcek olarak orada bağırmasaydım 2 helikopter devam edecekti. Bin defa da olsa yine yaparım. Bin defa doğruyu yapmaya devam edeceğim. İnsanlar yanıyor derken, bir yeri velveleye ver düşüncesi değildir, o an benim yerimde kim olsa aynı çağrıyı yaparsınız diye konuştu.

KREDİ KULLANMA YETKİSİ VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Böcek'in bilgilendirmesinin ardından siyasi partilerin grup sözcüleri de söz alarak yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündem konuşmalarının ardından, Manavgat ilçesi ve çevre ilçelerinde yaşanan yangın felaketi sonrasında, zararların tespitinin yapılmasına yönelik komisyon oluşturulmasına, yönelik komisyon oluşturulması, yaraların sarılması, gıda, barınma, ilaç, tedavi, ev eşyası, inşaat malzemesi vb. ihtiyaçların temin edilmesi, zarar gören alanların temizliği, onarımlarının yapılabilmesi için ek ödenek tahsis edilmesi ile ilgili madde görüşüldü. Ayrıca ek olarak helikopter veya uçak alımı ya da kiralanması konusunda bakanlık izni alınarak Başkan Böcek'e 100 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılması konusunda meclis tarafından yetki verildi.

ASAT BORÇLARI ERTELENİYOR

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından ASAT Genel Kurulu da yapıldı. Genel kurulda Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde 28 Temmuz günü başlayan ve etkili olan orman yangınları nedeniyle bahse konu bölgelerde bulunan ASAT abonelerine ait borç erteleme veya iptal edilmesi için ASAT Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Muhittin Böcek, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI - Son Dakika


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