Büyükşehir Meclisi Toplandı
7 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını yaptı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını yaptı.
Meclis Başkan Vekili Bekir Yıldız
yönetiminde yapılan toplantıda 29 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısını yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Yıldız, toplantının başında meclis üyelerinin ve Kayseri halkının Ramazan Bayramı
'nı kutladı. Meclis toplantısında 29 gündem maddesi görüşüldü.
Ağırlıklı olarak İmar ve Bayındırlık
Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşüldüğü meclis toplantısında 29 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda bazı cadde ve sokaklarla ilgili isim değişikliğine ilişkin talepler de Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edildi. - KAYSERİ
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