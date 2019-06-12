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Büyükşehir Meclisi toplandı

2 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Meclisinin alacağı kararların Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız memleketimize en güzel hizmeti sunmaktır. Kanunların bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde vatandaşımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan isim değişikliği ile ilgili teklif görüşülerek, daha önce ismi Yüzakı olan bulvarın ismi 'Altın Kayısı Bulvarı' olarak değiştirilmesi oylanarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısının II. Birleşimi 18 Haziran salı günü saat 14.00'da yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
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