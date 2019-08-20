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Büyükşehir meclisi toplandı

44 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı.

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Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapılan Ağustos ayı toplantısında 64 gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında öncelikle İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Toplantıda Malatya Karayolu Gaffar Okan Bulvarıve Tavlusun Mahallesi bağlantı yolunda ağaçlandırma ve bakım yapılabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması konusu da ele alındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin girişlerinin önemli olduğunu belirterek bu nedenle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Meclis toplantısında Felahiye'deki toplu ahır projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası arasında protokol yapılması konusu da gündeme geldi. Başkan Büyükkılıç, protokol içerisinde üniversitenin de bulunacağını ve hayvancılığa bu şekilde katkı verileceğini belirtti. Toplantıda ayrıca Çiftçi Akademisi kurulması konusu da görüşüldü ve bu konuyla ilgili de protokol yapılması için yetki alındı. - KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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