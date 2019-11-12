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Büyükşehir Meclisi Toplandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplanan meclis, 59 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde yaptığı toplantıda komisyonlardan gelen raporlar ele alındı. Meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda ele alınan gündem maddeleri arasında bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi, Engelsiz Çocuk Evi ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi için hazırlanan yönetmeliklerin görüşülmesi, sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Kayseri'de büro açması için protokol yapılması gibi konular da yer aldı.


Toplantıda bir soru üzerine Erkilet Havaalanı'na yeni terminal binası yapılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihalenin kısa süre içinde yapılacağını ifade etti. Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kocasinan Belediyesi Eski Başkanlarından Ali İhsan Alçı'nın isimlerinin belirlenecek bir yere verilmesi teklif edildi ve her iki teklif gerekli çalışmanın yapılması için komisyona havale edildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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