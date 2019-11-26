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Büyükşehir Meclisi toplandı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının 8. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının 8. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, mecliste yaptığı konuşmada 28 Kasım Perşembe günü Mişmişpark Fuar alanı içerisinde, Yeni Fuar Merkezi temel atma töreninin olacağını belirterek, "Siz kıymetli meclis üyelerimizi orada görmek istiyoruz" dedi.


Daha sonra mecliste görüşülen bazı gündem maddeleri karara bağlanırken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Meclis 3'üncü gündem maddesinde yer alan, Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında uygulanacak ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Kasım ayı meclisi 9. Birleşimi ise 28 Kasım 2019 Perşembe Günü saat 14.30'da yapılacak. - MALATYA

Malatya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
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