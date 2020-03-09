Büyükşehir Meclisi toplandı - Son Dakika

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Büyükşehir Meclisi toplandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı bugün yapıldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda 52 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Meclis toplantısında, komisyonlarda etraflıca görüşülerek meclise getirilen konular ele alındı.


Her maddenin ayrı ayrı ele alındığı mecliste, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini aldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından ele alınan imar plan tadilatlarına ilişkin taleplerin ağırlıkta olduğu meclis toplantısında bazı cadde ve sokaklara isimlerin verilmesi talepleri de gündeme geldi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 52 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:01 Kaynak: İHA
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