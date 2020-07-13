Büyükşehir meclisi toplandı - Son Dakika

Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde toplam 106 madde görüşüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde toplam 106 madde görüşüldü. Toplantının ana gündeminde ise pandemi sonrası önemi bir kaz daha ortaya çıkan çevreci uygulamalar yer aldı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlık ettiği meclis toplantısı, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda organize edildi. Katılımın yoğun olduğu Temmuz ayı meclis buluşmasında, 106 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. 105 madde oy birliğiyle kabul edilirken 1 madde oy çokluğuyla meclisten geçti. Başkan Şahin, dünyada artık akıllı gıda, akıllı tarım, tedarik zinciri, dijitalleşme ve toprağın önemli başlıklar halini aldığını aktararak kurumların bu yöndeki çalışmalarına ağırlık vermelerinin gerekli olduğunu söyledi.


"Bisiklete teşvik eden bir çalışma yapıyoruz"


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sürecinde çevrenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Salgın sonrası şehirlerde yeşil hareketlilik, bisiklet yolu ve kullanımı çok daha önemli hale geldi. Karbondioksit salınımı yok, çevreci, ucuz, konforlu ve özellikle burada toplu taşımayı kullanmayan bireylerin kendi arabasına döndüğü zaman büyükşehirlerde ulaşımı ve trafiği zorluyor. Bu yüzden biz bisikletle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak özel çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bisiklet yollarımızla ilgili kesintili kısımlar var, buradan üniversiteye gidecek hattı tamamlıyoruz. Hem de çevre ve şehircilik bakanımıza gittik. Bu konuda işi kolaylaştırmak için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu, mevcut durumların maliyetli olduğunu anlattık. O da talimat verdi. Bisiklet yollarını yeşil alanla, parklarla olan ulaşımını açmamız lazım. İlçelerimizle de bunu çalışıyoruz. Bisiklete teşvik eden, bisiklet yollarını tamamlayan bir çalışma yapıyoruz" dedi.


"Açık hava nikahlarının yapılması için güçlü tavsiyeler var"


Salgın sonrasında gündelik alışkanlıklarda da köklü değişimlerin meydana geldiğini anımsatan Fatma Şahin, "Açık havada daha çok nikahlarının yapılması, kapalı alandan çıkılması ile ilgili güçlü tavsiyeler var. İlçe belediye başkanlarımıız başarılı bir şekilde bu işi yapıyordu. Bizde bu ihtiyaçtan dolayı beş ayrı bölgede Fıstık Park, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe, Gazikent ve Primemall arkasındaki tenis kompleksimizin olduğu yerde kır nikahı yapacağımız organizasyonları organize ediyoruz. İlçelerimizin üzerindeki yük azalsın ve bu genelgedeki ihtiyaçlar giderilsin diye bununla ilgili bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.


"Salgını bahane göstererek çalışmalarımızı kısıtlamıyoruz"


Kentteki kültürel çalışmalar hakkında da konuşan Şahin, "Biz her yıl Zeugma'nın restorasyonlarının, kazılarının devam etmesi için meclisimizden karar alarak desteklerimizi sağlıyoruz. Zeugma'daki kazıların sürdürülmesi gerekiyor. Burada 1 yıl kaybedemeyiz. Pandemi gerçekleştirdiğimiz kültürel çalışmalara engel olmamalı. Çok ciddi ve özel kazılar sonucunda elde ettiğimiz eserler var. Bunları halkımıza ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Böyle kazıların sağlıklı bir şekilde sürmesi lazım. Salgını bahane göstererek çalışmalarımızı kısıtlamıyoruz. Bizden beklenen yatırımları yaparak önümüzdeki sezona güçlü bir şekilde hazırlanmalıyız. Fırat'ı cam terastan seyretmek adına planladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.


Doğal yaşam koşullarına ilişkin gerçekleştirilen yatırımlardan da bahseden Şahin, "Hayvanların katı ve sıvı atıklarından enerji üretiyoruz. Bu yapacağımız çalışma ile bu eksikliklerimizi gidereceğiz, tamamlamış olacağız" diye konuştu.


Gündem dışı 1 maddeyi oy birliği ile onaylayan meclis, gündemde başka görüşülecek madde olmadığından bir sonraki meclis toplantısını 17 Temmuz Cuma Günü yapılmasına karar verdi. Meclis toplantısı sonrası GASKİ Genel Kurulu 1.Olağan Toplantısı'na geçildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir meclisi toplandı - Son Dakika
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