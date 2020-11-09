Büyükşehir meclisi toplandı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ana gündemi şehiriçi toplu ulaşımda temaslı ya da pozitif vakaların ulaşımı kullanmaması amacıyla hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Uygulaması oldu.

Büyükşehir Konferans Salonu'nda düzenlenen Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Bileşimi'nde Başkan Fatma Şahin, başkanlığına başlayan oturumda Akıllı Şehirler projesi kapsamında HES Kodu Uygulaması öne çıkan ana başlık oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, uygulamaya ilişkin gelinen son noktayı değerlendirdi. Başkan Şahin ise HES kodunun Gaziantep Kart sistemine entegre edilmesi için hızlı bir iş birliği girişiminde bulunduklarını belirterek, "Talebimiz kısa vadede sonuç verdi. Böylelikle temaslı ya da pozitif olup da şehiriçi toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşların önüne set çekilmiş oldu" dedi.

"Uygulamaya ilişkin birçok yerel yönetim bizimle irtibata geçti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Sezer Cihan, uygulamanın teknik altyapısına ilişkin güncel verileri katılımcılarla paylaştı. Sistemin işleyişinden bahseden Cihan, "Gaziantep Kart aracılığıyla vatandaşın kişisel bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokolle elde ettik. Vatandaş ulaşım için HES kodunu entegre olan kartı kullandığında Sağlık Bakanlığı'ndan çevrimiçi kart sahibine ilişkin bilgi çekiyoruz. Böylelikle vatandaş temaslı ya da pozitif ise sistemi kilitlemiş oluyor ve vatandaşın ulaşıma dahil olması engelleniyor. Gaziantep Kart'a yönelik HES kodu uygulamasına ilişkin birçok yerel yönetim bizimle irtibat kuruyor. Henüz bizim dışımızda buna benzer bir uygulamaya geçilmedi. Daha deneme aşamasındalar. Ama biz, aktif ulaşımdan faydalanan vatandaşları uygulamamıza entegre ettik. Artı kredi kartı ile entegrasyonunu sağladık. Dolayısıyla biz, hangi sistemle gelirse gelsin toplu taşımayı kullanan vatandaşın temaslı ya da pozitif olup olmadığını tespit edecek altyapımız var" şeklinde konuştu.

Güvenli okul projesi mercek altına alındı

Toplantının devamında Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde pandemi sürecinde kademeli olarak açılan okullarda enfeksiyon riskini engellemek adına başlatılan "Güvenli Okul Projesi" konuşuldu. Bu doğrultuda 56 bin öğrenciye Liselere Geçis Sınavı'nda (LGS) hijyen paketinin ulaştırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca yine proje kapsamında okul bahçelerinde eğitim çadırları oluşturulduğunun ve salgın konusunda öğrencilere deneyim kazandırıldığının altı çizildi. Öte yandan 500 okula, yüzey dezenfektanı, sıvı el sabunu, yıkanabilir maske, el dezenfektan standı, sticker ve akülü dezenfektan sıkma makinasının dağıtımı için Hijyen Malzemeleri Teslim Töreni'nin organize edildiği hatırlatıldı.

Heletelilere verilen söz tutuldu

Toplantının son bölümünde Düzbağ İçmesuyu Projesi için son durumdan bahsedildi. Gaziantep'in 50 yıllık su sıkıntısını çözen Düzbağ İçmesuyu Projesi için Kahramanmaraş Çağlayancerit Düzbağ Mahallesi'nde yapılan çalışmalara ek olarak bölge halkının sosyal donatı ve tesis ihtiyaçları için harekete geçildiği belirtildi. Bölge çiftçisinin üretilen elmalar için istediği soğuk hava tesisinin tamamlanması sonrası devri için mecliste gündem dışı olarak konuşulan madde doğrultusunda açıklama yapan Başkan Şahin, verilen sözün yerine getirilmesinin mutluluğunun yaşandığını aktararak, bölge halkının diğer ihtiyaçlarının en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi. Teklif karar olarak geçen madde gereğince devir teslim işleri için GASKİ Yönetim Kurulu görevlendirildi. - GAZİANTEP