Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255'i oy birliği ile alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255'i oy birliği ile alındı - Son Dakika

Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255'i oy birliği ile alındı

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 68 meclis üyesi olan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Muğla'da vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor.

Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255'i oy birliği ile alındı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 68 meclis üyesi olan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Muğla'da vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor.


2019 yılında alınan 262 kararın 255'i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 97'lik bir birliktelik sağlandı. 13 İlçe belediyesinin meclis üyelerinden oluşan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılında 12 olağan toplantı, 13 olağan birleşim için toplandı.


13 İlçesi, 569 mahallesi ile Muğla'da büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir meclisinde farklı ilçelerin ve partilerin meclis üyeleri ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve Muğla için hizmet ürettiklerini belirtti.


Başkan Gürün; "Hizmetin en iyisini hak eden Muğlalı hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. 13 ilçemizden gelen meclis üyelerimizden oluşan Muğla Büyükşehir Belediye meclisimizde yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz şehrimize daha iyi hizmet etmek için kararlar alıyoruz. Bu kararların herkesin ortak fikri, düşüncesi ile oy birliği ile alınması bizler için çok önemli. Büyükşehir meclisimiz uyum içinde birlikte çalışan meclis üyelerinden oluşuyor. Ayrıca meclis üyelerimizin oluşturduğu plan bütçe, imar bayındırlık, çevre sağlık, turizm, eğitim kültür gençlik spor, ulaşım, tarım hayvancılık gibi 7 ihtisas komisyonumuz var. Güzeller güzeli Muğla'mıza birlikte hizmet verdiğimiz, birlikte planladığımız tüm meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize emekleri, çalışmaları için teşekkür ediyorum. Muğla'mızın korunarak geleceğe taşınması, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetin en iyisini alması için var gücümüzle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız" dedi. - MUĞLA

Osman Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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