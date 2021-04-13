Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu - Son Dakika

Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu

13.04.2021 20:35
Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı yaşanırken son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da divan üyeleri kadınlardan oluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı yaşanırken son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da divan üyeleri kadınlardan oluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 15'i gündem dışı olmak üzere 37 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise meclis başkanvekilleri, divan katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonu üyelerinin belirlenmesi oldu. Yoklamanın alınmasının ardından yapılan oylama ile meclis başkan vekilleri, divan katibi üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi. Meclis Başkanvekilliğine Millet İttifakından Evrim Karakoz ve Cihan Demirel, Cumhur İttifakı tarafından ise Tacettin Özden ve Bülent Sayar isimleri önerildi. Yapılan gizli oylamanın ardından Evrim Karakoz 45, Cihan Demirel 45, Bülent Sayar 35 ve Tacettin Özden ise 31 oy aldı. Kullanılan oyların ardından birinci meclis başkanvekili Evrim Karakoz, ikinci başkanvekili ise Cihan Demirel oldu.

"Bu yıl da kadınlardan oluştu"

Meclis Başkanvekilinin belirlenmesinin ardından divan katipliği için meclise sunulan isimler oylandı. Yapılan oylamanın ardından son 2 yılda oldu gibi bu yıl da divan katip üyeleri kadınlardan oluşurken, Ayşe Özdemir, Hatice Kurban, Yasemin Gürsoy, Semra Yücel ve Fatma Tabak divan katibi üyeliğine seçildi.

Encümen üyelikleri seçimiyle devam eden toplantıda Millet İttifakı Adnan Bosnalı, Fatma Tabak, Mevlüt Şahinci ve Kıvanç İşbilen, Cumhur İttifakı ise Şevki Can isimlerini meclise sundu. Yapılan oylamanın ardından belediye encümeninin yeni üyeleri belli olurken, meclise sunulan isimler kabul edildi.

"2 yeni komisyon kuruldu"

Seçimlerin ardından ihtisas komisyonları üyeleri de belirlenirken, 2 yeni komisyonun kurulması ile ilgili meclise sunulan önerge de oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre mevcut ihtisas komisyonlarına Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu ile Su Kaynaklarının Korunması ve Korunması Komisyonu da eklenmiş oldu.

Oy birliği ile kabul edilen ihtisas komisyonları ise şu isimlerden oluştu;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Barış Altıntaş, Fatih Pehlivan, Murat Gören, Semra Yücel, Mehmet Güler, Alim Öztürk, Hasan Nargiz.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Hasan Yörük, Celalettin Erol, Malik Ercan, Soner Yelkovan, Ramazan Özalp, Mustafa Çınar, Mustafa Akkaya.

Çevre - Sağlık Komisyonu: İlhan Günendi, Yusuf Deveci, Atıf Yıldız, Mehmet Çondur, Ali Ertürk, Nazif Türköz, Yüksel Deveci.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Faik Polat, Mehmet Utku Şahin, Atıf Yıldız, Kadir Mutlu, Mehmet Güler, Halit Boran, Kasım Payza.

Ulaşım Komisyonu: Ulvi Yıldırım Karaman, Mehmet Arif Ceylan, Mehmet Utku Şahin, Haydar Tunç, Mustafa Aydın, Halil Koçyiğit, Mehmet Erikmen.

Hukuk Komisyonu: Evrim Karakoz, Hatice Kurban, Yusuf Deveci, Mehmet Çondur, Neşe Menderes, Hatice Uzel Çakar, Eda Yücel İlhan.

Esnaf, Meslek Odaları ve Meslek Odaları Komisyonu: İlhan Günendi, Gürol Turhan, Mehmet Arif Ceylan, Haydar Tunç, Levent Güleçyüz, Ahmet Bahri Erdel, Yüksel Deveci.

Tarım ve Jeotermal Komisyonu: Mustafa Kırcalı, Mükremin Semercioğlu, Murat Karabulut, Kıvanç İşbilen, Mehmet Çakmak, Adnan Akdağ, Hilmi Dönmez.

Kadın, Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonu: Hatice Kurban, Ayşe Özdemir, Yasemin Gürsoy, Semra Yücel, Neşe Menderes, Hatice Uzel Çakar, Eda Yücel İlhan.

Turizm Komisyonu: Bülent Bakırlı, Ahmet Yılmaz, Gürol Turhan, Hayati Atlı, Adnan Akdağ, Tacettin Özden, Mustafa Bakırcı.

Kültür Varlıkları ve Kent Tarihi Komisyonu: Faik Polat, Ahmet Yılmaz, Murat Karabulut, Hayati Atlı, Tacettin Özden, Mustafa Çınar, Hilmi Dönmez.

Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetim Komisyonu: Ulvi Yıldırım Karaman, Bülent Bakırlı, Mustafa Kırcalı, Cihan Demirel, Neşe Menderes, Hatice Uzel Çakar, Mehmet Osan.

Mecliste yeni isimlerin belirlenmesinin ardından toplantıya ara verilirken, meclisin ikinci oturumuna Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlık yaptı. Toplantının ikinci oturumunda ise Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı İdare Faaliyet Raporu görüşüldü. - AYDIN

Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu
Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu
Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu
Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu
Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu

Cumhur İttifakı, Özlem Çerçioğlu, Semra Yücel, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Meclisinde isimler belli oldu - Son Dakika


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