Büyükşehir meclisinde Kuşadası için ek bütçe tartışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir meclisinde Kuşadası için ek bütçe tartışması - Son Dakika

Büyükşehir meclisinde Kuşadası için ek bütçe tartışması

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nin ek bütçe talebinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmanın yankıları sürüyor.

Büyükşehir meclisinde Kuşadası için ek bütçe tartışması, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nin ek bütçe talebinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmanın yankıları sürüyor.


CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, yazılı bir açıklama yaparak Kuşadası'na ek bütçe verilmesine karşı çıkan Büyükşehir meclis üyelerine sert tepki gösterdi.


Kuşadası'nın hizmet beklediğini ancak bunun önünün kesilmek istendiğini kaydeden CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrimizin, ilçemizin gelişmesine, yatırım görmesine karşı duranların çabalarının ete kemiğe bürünmüş halini gördü. Görevi devraldığı günden bugüne kadar azimle ve her gün hızını arttırarak hizmet üreten Kuşadası Belediye Başkanımız ve ekibi, Kuşadası'nın yatırım ivmesini parmakla gösterilir hale getirmek için herşeylerini ortaya koyuyorlar. Peki, bugün Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde ne oldu, önce dün Plan Bütçe Komisyonunda Kuşadası Belediyemizce ek yeni yatırımlar yapmak adına talep edilen ek bütçeye yetkileri olmaksızın, bir gerekçe ortaya koymadan red oyu verdiler. Sonrasında ise bu komisyon raporunun bugünkü oylamasında AK Parti'li meclis üyeleri yine red oyu kullandı. Yani Kuşadası'na yatırıma engel olmaya kalktı!.. Siz isteseniz de istemeseniz de ilçemiz Kuşadası Belediyesiyle, Büyükşehir Belediyesiyle yatırım görmeye, hizmet görmeye devam edecek. Biz Kuşadası Belediyesiyle, Aydın Büyükşehir Belediyesiyle kol kola hizmet vermeye, dev yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. " - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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