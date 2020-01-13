Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Meclis Toplantısında, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kavşağı için proje önerildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "SGK Kavşağı ile bölgede zaman zaman yaşanan araç yoğunluğu sona erecek ve ulaşımlar rahat olacak" dedi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların ardından 9 ilave gündem maddesi ile toplam 61 gündemin görüşüldüğü toplantıda Başkan Ekrem Yüce, Aralık ve Ocak ayları içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları aktarırken; gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı önemli maddelere ilişkinde bilgilendirmelerde bulundu. Meclisin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yüce, Sakarya'ya ilişkin çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini duyurdu.



SGK Kavşağı için süreç başladı



SGK kavşağı için çalışmaların başladığını belirten Başkan Ekrem Yüce, "Öncelikle şehrimiz ulaşımında çok önemli bir yere sahip olan ve ulaşım konusunda SGK Kavşağı'nda inşa edeceğimiz proje için süreci bugün resmen başlatıyoruz. SGK Katlı Kavşağı ile bölgede zaman zaman yaşanan araç yoğunluğu sona erecek ve ulaşımlar rahat olacak. Yine ulaşım alanında güzel bir gelişmeyi daha paylaşmak istiyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımlar uzun yıllardır talep ediliyordu. Meclis kararımızla havalimanına gidişleri de sağlamaya başlayacağız. Sabiha Gökçen Havalimanına taşıma yapan firmalara teşekkür ediyorum. Onları kapatma düşüncesinde değiliz. İlk olarak çok seri daha sonra aralıklı olarak taşıma hizmeti yapacağız. Türkiye'nin yerli otomobiline de bir parantez açmak durumundayım. Ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin bir gurur tablosu olan bu çalışma için gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere yerli, milli ve elektrikli 54 yerli otomobile talip olduğumuzu da bir kez daha ilan ediyorum" dedi.



Sokaklar örnek görünüme kavuşuyor



Şehre yönelik hizmetlerin sürdüğüne değinen Başkan Ekrem Yüce, "Lüleci Sokak ve Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nde çalışmalarımızı tamamladık. Erenler Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddesi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. Hacıoğlu'na yakışır bir cadde yapıyoruz. Biliyorsunuz Millet Bahçesi artık tamamlanmak üzere. Açıldığında bölgede artış gösterecek araç sayısını da dikkate alarak Yazlık Caddesi'nin tamamını duble yol haline getiriyoruz. 2019 yılında 304 kilometrelik yol güzergahları 426 bin ton asfalt attık. Buradan da ilan etmek istiyorum; İnşallah 2020 yılında da şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ana yollar haricinde kalan kısımları asfalt yerine beton yapmak daha avantajlı duruyor. Yerli olması, pratik, hijyen ve ekonomik olmasını değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Şehrin yeni projeleri tamamlanıyor



Başkan Ekrem Yüce, "Hendek İtfaiye Teşkilatımız hızla tamamlanıyor, Erenler'de Çocuk Akademisi için çalışmalarımıza başladık. Yaza doğru faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alanda 24 derslikli 2 yeni okul inşa ediyoruz. Çalışmalarımız başladı. Elbette Nostaljik Tramvaydan bahsetmeden edemeyiz. Şehrimiz estetiğine ve güzelliğine yeni bir soluk getirecek olan ve Yeni Cami'den Millet Bahçesi aksını kapsayan projemizi açıkladık. Bin 800 metrelik güzergahta inşa edilecek olan tramvay için çalışmalara başladık. Karaman Park'ta çalışmalarımızı hızlandırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çevre hassasiyetimizden de ödün vermedik. Geleceğimiz olan çocuklara çevre bilinci aşılamak için eğitimler sunuyoruz. SEKAY ile çöpten elektrik üretiyor, evsel atıkları değerlendiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla gürültü kirliliğinin önüne geçmek adına Gürültü Haritasını 2020 yılında tamamlayacağız. Melen Botanik Vadisi için de geçtiğimiz günlerde Orman Bölge Müdürlüğümüzle protokol imzaladık. Her iki kenarını ıhlamur ve akasya ağaçları ile zenginleştireceğiz. Ortasında bisiklet ve yanında yaya yolu olacak. 7 kilometrelik alan tıbbi bitkiler yer alacak. 70 türü o vadiye yerleştireceğiz. Koku, sağlık ve içecek vadisi oluşturmuş olacağız. Köprülerin altlarına bal kovanları kuracağız. Arıcılığı da bu sayede çeşitli bitkilerle geliştireceğiz. Tamamen hijyenik ortamlarda yüzde yüz doğal ve katkısız sağlıklı arı sütü artık Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ayrıca şehrimizde de Bal Evleri Projemizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



Kararlarımız şehrimize hayırlı olsun



Kültür sanat etkinliklerimiz 2020 yılında da devam edecek. Sosyal Gelişim Merkezi ve SAMEK'ler hem çocuklarımızın hem gençlerimizin hem de ailelerimiz hizmetinde. SGM'lere aşırı bir ilgi var. Bunlar bizleri çok aşırı memnun ediyor. Mevsim şartları dolayısıyla kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 'Sokakta Kimse Kalmasın' diyoruz. Hem ilçe belediyelerimizi hem meclis üyelerimizi hem de bu vesileyle tüm şehrimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, böyle bir durumla karşılaştıklarında bildirmelerini istirham ediyorum. Mağdurlarımıza ne kadar çok yardım edersek o kadar önemli olur. Rabbim alacağımız kararları şehrimize hayırlı eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.



Meclis kararları



1. maddeden 19'a kadar İmar ve Bayındırlık, 20. madde Hukuk komisyonundan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. 21. maddeden 45. maddeye kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi, 30. maddenin değiştirilip tekrar İmar ve Bayındırlık komisyonuna sunulması oy birliğiyle kabul edildi. 46. madde Plan ve Bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 47. maddeden 51. maddeye kadar oy birliği ile kabul edildi. 52. madde kapsamında denetim komisyonuna MHP'den Mehmet İr, AKP'den Mustafa Karahasan, Yakup Ayar, Cemil Kocacık, Seçkin Akça. 53. maddeden 58. Maddeye kadar oy birliği ile kabul edildi. 59. madde Hukuk komisyonuna, 60 ve 61. madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. - SAKARYA