Büyükşehir meclisinde 'tahsis polemiği' damga vurdu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilmesi kararlaştıran taşınmaz mecliste 'tahsis polemiği'ne sebep oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 6'sı gündem dışı olmak üzere 23 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilecek olan taşınmaz ile ilgili oldu. Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bin 432 metrekarelik taşınmazın bedelsiz olarak 10 yıl süreyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kararın görüşülmesinin ardından söz alan AK Parti'li Neşe Menderes, bu sürenin yetersiz olduğunu savundu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bin 432 metrekare yüzölçümlü taşınmazın polis merkezi olarak kullanılması amacıyla 10 yıllığına Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi kararlaştırılırken, meclise tahsis polemiği damga vurdu.

"Oyumuz ret"

AK Parti'li Meclis Üyesi Neşe Menderes, Başkan Çerçioğlu'na, yer tahsisi başvurusunun emniyet tarafından 10 yıl için mi başvuru yapıldığı sorarak "10 yıl çok az bir süre. Oyumuz ret" dedi.

Menderes'in sorusu üzerine AK Parti'li meclis üyelerine seslenen Başkan Çerçioğlu, "10 yıllığına Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Emniyet Müdürlüğü'ne yer tahsisi yaptık ve oybirliğiyle kabul edildi. Şimdi de sayın meclis üyesi 'ret' diyor. Tüm AK Parti üyeleri adına ret olarak mı geçireyim?" dedi.

Çerçioğlu'nun sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı ise grubu adına oylarının 'evet' olduğunu belirtti.

Meclise damga vuran tahsis polemiği üzerine konuya iyi niyet çerçevesinde yaklaştıklarına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, "10 yıl sonra emniyet tekrar bizden tahsis istese biz yine 10 yıl daha devam edeceğiz. Bu konuyu siyasileştirmeye çalışmayın. Böyle bir başvuruya hangi belediye başkanı hayır der. Tüm duyarlı arkadaşlara teşekkür ediyorum. 10 yıl sonra inşallah tekrar uzatırız" dedi. - AYDIN