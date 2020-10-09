Büyükşehir Meclisinden otogar esnafına müjde

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, otogar esnafının biriken kira borçlarına yapılandırma getirdi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen kararla kiracıların vekalet ücreti ve tahsil harcını ödemeksizin peşin yüzde 35,7 indirim ile ya da 15 ay taksitle ödeyebilmelerine olanak sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Ekim Ayı Toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki (MEŞOT) kiracı esnafın biriken borçlarına yapılandırma öne çıktı.

Toplantıda, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın isminin Demokrasi Kavşağının doğu tarafında bulunan üst geçide verilmesi ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Ağustos 2020 tarih ve 411 sayılı kararı ile onaylanan Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde 380 kv. Akkuyu NGS – Mersin 380 TM Enerji İletim Hattının imar planına denk gelen kısımlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili konu ise komisyonlara havale edildi.

"Hiçbir aşamada MİS'den yararlanmadık"

Mecliste Büyükşehir Belediyesinin Mahalli İdareler İşverenler Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılması konusu da gündeme geldi. Konunun 2019 yılında da gündeme geldiğini belirten Başkan Seçer, "30 Nisan 2014 tarihinde üye olmuşuz. O tarihten bu tarihe kadar toplamda da 1 milyon 343 bin lira tahakkuk eden aidat miktarı var. Şu anda bakiye görünen 579 bin lira borç. Diğer kısmı ödenmiş. Bu borcun 252 bin 424 liralık kısmı 2018 yılının aidatı. Bizden önceki dönemde de ödenmemiş. 2019 yılında 298 bin 550 lira, 2020 yılında tahakkuk eden 298 bin 550 lira. Ne yapar MİS? Bizim sendikalarla yaptığımız toplu sözleşmelerde protokol maddelerine ilişkin çalışmalar, görüşmeler yapar. Bizim böyle bir talebimiz olmadı bugüne kadar. Mersin Büyükşehir Belediyesinde 3 toplu sözleşme yaptık. Hiçbir aşamada da bu sendikadan yararlanmadık" dedi.

"Her yıl 300 bin lira gibi bir aidat ödememizi gereksiz görüyoruz"

Üyeliğin devam etmesini idare olarak uygun görmediklerini söyleyen Başkan Seçer, "Her yıl 300 bin lira gibi bir aidat ödememizi gereksiz görüyoruz. Biz bu sendikadan ayrılalım. 'Belediye'nin şu anki yönetiminin, Belediye Başkanı'nın siyasi görüşüne yakın bir işveren sendikasıyla yeni bir sözleşme mi yapacaklar?' sorusunu da gidermek için böyle bir şey yapmayacağımın burada açık taahhüdünü de verdim, sözünü de verdim. Ona rağmen geçtiğimiz dönemde bu teklifimiz reddedildi. Bir kez daha bu yıl için sizlerin huzuruna getirdim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından madde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

MEŞOT'ta bulunan kiracıların borçları yapılandırılıyor

Mecliste mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan MEŞOT'ta bulunan kiracılardan takipli borçlar yönünden faiz ve avukatlık ücreti alınmaması, bahse konu borç ile tahakkuk eden diğer borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesi ile ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi. Otogar esnafı, geriye dönük kira borçlarına ilişkin olarak vekalet ücreti ve tahsil harcını ödemeksizin peşin yüzde 35,7 indirim ile ya da 15 aya kadar borcunu Büyükşehir Belediyesine ödeyebilecek.

"Diğer esnafa ne yaptıysak MEŞOT'a da yaptık"

Taksit tutarının uzatılmasını isteyen meclis üyelerine yanıt veren Seçer, konuyu esnafa karşı siyasi bir gösteriye dönüştürmenin yanlış olduğunu ifade ederek, "Bir kere bunun adını koyalım. Bu bir idari karar, bu para meselesi, bu idarenin bir tasarrufu. 10 ay, 20 ay, 30 ay. O zaman yazalım bir kağıda koyun tombala çekelim, ne çıkarsa bahtımıza. Bu yanlış bir yaklaşım. Ben yönetime geldiğimden beri bu yapı ile görüşüyorum. Her istediklerinde gelip benimle görüştüler. Ben de biliyorum ortam sıkıntılı. Pandemi döneminden önce benim yaklaşımım belli. Sanki ben bu konuda bir dayatma getirmişim de şimdi 14 mü, 24 mü, 34 mü yapalım, hangi parti daha fazla esnaf dostu? Bu yaklaşım bir kere yanlış. Daha pandemi ortada yokken, ben yönetime yeni gelmişken, bu insanlarla oturdum, konuştum. Çözelim, hiç sorun yok. Birikmiş, halının altına atılmış bir sorun, bunu çözelim" ifadelerini kullandı.

Daha önce MEŞOT esnafına bir rahatlama sağlandığını belirten Seçer, şunları söyledi:

"Ama onlar yerine getirmedi, ödemediler bu taksitlendirmeleri. Bir de pandeminin getirdiği, parlamentodan çıkan pandemi ile ilgili bir düzenlemeye dayanarak yaptığımız terkinler var, ertelemeler var. Kapalı kalmışsa, kira borcunu terkin ettik. Yani diğer esnafa ne yaptıysak MEŞOT'a da yaptık. Bizim daha önce sağladığımız imkanlardan yararlanmadılar ya da yararlanamadılar, bu iyi niyet, kötü niyet, onun tartışmasını da yapmıyorum ama geldiğimiz noktada böyle bir şeye çevirmeyelim rica ediyorum. Herkes söz alıp 20 ay, 15 ay, olmadı 18 ay. Bu yaklaşımı bir kere düzeltmenizi sizden rica ediyorum. Bu idari bir karar, bizim de bütçemiz var. Herkes geriden gelen bu sorunun çözülmesini istiyor ama yöntem konusunda tarzlarımız farklı."

Büyükşehir'in icra takibinde 39 firma var

Mersin Büyükşehir'in icra takibine tabi tutulmuş toplam 39 firma olduğunu belirten Seçer, "Bu firmaların Mart 2020 tarihine kadar olan toplam borçlarının tutarı 3 milyon 316 bin 834 lira 71 kuruş. Toplam borç tutarının içerisinde kira borcu, KDV, gecikme faizi, vekalet ücreti, masraflar ve tahsil harcı bulunuyor. Belediye Kanunu'nun 18/H bendi gereğince biz bu düzenlemeyi yapabiliyoruz. Buna göre toplam 3 milyon 316 bin 834 TL borcun 1 milyon 182 bin 873 TL'si düşmüş oluyor, affedilmiş oluyor. İndirim miktarı toplam borcun yüzde 35,7'sine denk geliyor" dedi.

Avukatlık ücreti alınmayacak, 15 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek

Başkan Seçer ve meclis üyelerinin önerilerinin ardından komisyon raporunda revizyon yapıldı. Seçer, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Avukatlık ücretinin tamamını almıyoruz ve peşin ödeme dışında, peşin ödeme koşulları da var, isteyen gelip borcunu bize peşin de ödeyebilir. Taksitlendirme isteyenler 15 aya kadar, bunu kısaltabilir faizi ile birlikte. 0-15 ay arası peşin de ödeyebilir" diye konuştu.

"Yeni bulvarlar açacağımız yerler var"

Seçer, gündeme getirilen konuları değerlendirirken yol ve asfalt çalışmalarına da değindi. Başkan Seçer, "Muhtemelen pazartesiden sonra da yeni ihale kapsamında bir dahaki toplantıda tam kesinleşsin açıklayacağım, birçok bölgede yeni bulvar çalışmaları, yeni bulvarlar açacağımız yerler var. Önemli değişiklikler yapacağımız, trafiğin tıkandığı bölgeler var. O caddelerde trafiği çok rahatlatacak. Önemli çalışmalar başlayacak. Gelecek haftaki toplantımızda bunları sizinle paylaşacağım. Bizim öncelik istediğiniz bölgenize ait sorunlu yerleri de bize bildirirseniz biz önceliği oraya aldırabiliriz" şeklinde konuştu.

"Savaşın olduğu bölgede kim galip gelirse gelsin mağlup olan bir kişi var ki o da analar"

Mecliste, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma da gündeme geldi. Meclis üyeleri, Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi. Seçer de konuyla ilgili olarak "Gönül istiyor ki, hiçbir bölgede savaş olmasın. Neticede savaşın olduğu bölgede kim galip gelirse gelsin mağlup olan bir kişi var ki o da analar. Çünkü anaların çocukları ölür savaşlarda ve bütün çocukların anneleri de değerlidir. Çünkü herkesin bir tane annesi vardır. Onun için istemiyoruz. Ama uluslararası hukuk vardır. Hiçbir ülke uluslararası hukuku çiğneyip de bir ülkenin haklarına tecavüz edemez. Bu da bir realitedir. Bunu da belirtelim. Biz de tabi ki kardeşlerimizin yanındayız ama savaş da istemediğimizi buradan belirtelim. Nedeni, gerekçesi ne olursa olsun toplumu üzen bir durumdur" ifadelerini kullandı. - MERSİN