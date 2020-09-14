Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen paketi dağıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığının korunması amacıyla salgınla mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'e gelen mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da korona virüs vaka sayılarında artış görülmesinin ardından kent genelinde uyguladığı hijyen tedbirlerini artırarak aralıksız sürdürüyor.

Başkent'in birçok noktasında maske dağıtımını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerdeki mevsimlik tarım işçilerine sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri dağıtıyor.

Kahramankazan ilçesinden başlatılan hijyen paketi dağıtımı, Akyurt ve Kalecik ilçeleriyle devam etti. Dağıtımı gerçekleştiren Sağlık İşleri ekipleri, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere salgından korunmak için yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

Mevsimlik işçilere destek sürecek

Akyurt ve Kalecik'te tarım alanlarına kurdukları çadırlarda, aileleriyle birlikte kalan toplam 500'den fazla işçiye yardım eli uzattıklarını ve tarım işçilerine yapılan yardımları sürekli hale getireceklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Geçen hafta başladığımız yardım çalışmalarına Kalecik ve Akyurt ilçelerimizde devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçilerimize dezenfektan ve maske yardımında bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tarım işçilerimizin daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak için de gayret göstereceğiz. Kaldıkları çadırlara su ve elektrik temin edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak mevsimlik işçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA