Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor - Son Dakika

Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in ilçe ziyaretlerinde gündeme gelen mezarlıklara tel çit yapılması yönündeki muhtar taleplerini yerine getiriyor.

Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in ilçe ziyaretlerinde gündeme gelen mezarlıklara tel çit yapılması yönündeki muhtar taleplerini yerine getiriyor. Mezarlıkların, tel çitin yanı sıra namaz kılma alanı, şadırvan gibi eksikleri de gideriliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında ilçelerdeki faaliyetlerini sürdüren mezarlıklar birimleri, cenaze hizmetlerinin yanı sıra mezarlıkların eksikliklerini gidererek, temizlik, bakım ve onarım işlerini de yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazipaşa'da son 1 ay içerisinde 10 mahallede bulunan 14 mezarlığa namaz kılma alanı, parke yürüyüş yolu ve çatı yapımı gibi hizmetler kazandırıldı. Gazipaşa'da ayrıca Gökçebelen, Taşdibi, Uğurlu ve Cedir mezarlıklarına 450 metre, Gökçesaray Mahallesi Merkez Mezarlığı'na 600 metre, Karaçukur Mahallesi Tesbili Mezarlığı'na 600 metre, Çile Mahallesi Merkez Mezarlığı'na 450 metre tel çit yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de Yeşilyayla, Çomaklı, Ulucak, Alaaddin, Bayat Bademleri, Yelten, Küçükköy ve Bozova mezarlıklarında tel çit yapımına da devam ediyor. Demre'de de Küçük Kum Mahallesi Mezarlığına da bir adet şadırvan yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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