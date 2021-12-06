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Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri - Son Dakika

Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri

06.12.2021 10:18
Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşların Kurban Bayramı öncesine kadar hazır olmaları için şimdiden eğitim vermeye başladı.

Kurslar pandemi kurallarına dikkat edilerek, hijyenik ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahasında düzenleniyor.

TALEP DOĞRULTUSUNDA EĞİTİMLERE DEVAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Kurban Kesim Elemanı Kursu açtı. Kurban Bayramı'nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar önümüzdeki yılın Kurban Bayramına kadar gerekli eğitimleri almış olacak.

OLASI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, pandemi kurallarına ve hijyen şartlarına dikkat edilerek, hijyenik ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahası'nda düzenleniyor. KO-MEK, Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Kesim Elemanlık Kursu açtı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kurs 20 saat olarak düzenlendi. Verilen eğitimde kurban bayramlarında yaşanan olası kazaların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, bunun yanı sıra, İslami kurallara uygun olarak kendi kurbanını kesme olanağına sahip olacak.

EĞİTİMLER MODERN MEZBAHADA

Teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 20 ders saati oluşan kurs programı, "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ve "Kurban Kesim İşlemi" modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalar da işinin ehli Büyükşehir Belediyesi'nin uzman kesim personeli tarafından yaptırılıyor. Bu eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahasında gerçekleştiriliyor.

İSLAMİ USÛLLERE GÖRE KESİM

Kurban Kesim Elemanı Kursu Programını bitiren bireylerin; kurbanın İslamiyet'teki önemi ve dini dayanakları, vekâlet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken dualar ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca Kurban atıklarının bertarafının önemi, koku, hastalık, karasinek gibi olumsuz etkilerin önüne geçilmesi hakkında da detaylı bilgi verildi.

SERTİFİKALI EĞİTİM

Bugüne kadar binlerce kursiyerin yararlandığı Kurban Kesim Elemanı Kursu sayesinde, vatandaşlarımız kurbanlarının İslami usullere göre ve sağlık kurallarına uygun ortamlarda kesilmesinin gönül rahatlığını yaşıyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

KENDİ KURBANIMIZI KESEBİLECEĞİZ

Öte yandan kursa katılan vatandaşlar KO-MEK'in taleplerini değerlendirerek Kurban Kesim Elemanlık Kursu açmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Bu sayede kurban kesimi konusunda hem uygulamalı hem de teorik eğitim alabildiklerini kaydeden kursiyerler, "İslami kurallara göre kurbanımızı kesebileceğiz. Bunun yanı sıra iş güvenliği iş sağlığı konularında da eğitim aldığımız için kesim sırasında olası kazalara karşı tedbirli olacağız. Kurbanları zapturapt altına almak yani kurbanı yerine daha güvenli nasıl götürebiliriz, nasıl kesebiliriz eğitimleri aldık. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kestirmek için de beklemek zorunda kalmayacağız. Eğitimler verimli oldu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Mezbahasında kurban kesimi eğitimleri - Son Dakika


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