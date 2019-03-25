Büyükşehir Mobil Eğitim Aracı İle İlçelerde

Eğitim destek kurslarından çocuk kurslarına, kişisel gelişim kurslarından yabancı dil kurslarına, bilişim teknoloji kurslarından el sanatları kurslarına kadar

İçinde 10 adet bilgisayarın olduğu mobil araçla ilçeleri tek tek dolaşan Mobil Eğitim Aracı ile çocuklara, gençlere ve kadınlara, Güvenli İnternet Kullanımı, E-devlet İşlemleri, Temel Bilgisayar Kullanımı, Sosyal Medya Uygulamaları ve Microsoft Office Programları konularında eğitim veriliyor. Her gün farklı bir ilçeye giderek Eskişehirlilerle buluşacak olan Mobil Eğitim Aracı İnönü, Alpu, Sarıcakaya, Seyitgazi, Mahmudiye ve Çifteler'de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gelen talepler doğrultusunda belirlenecek program ile belirli günlerde belirli ilçe ve mahallelerde olacak Mobil Eğitim Aracından yararlanmak isteyen Eskişehirliler0222 220 76 88 telefonu arayarak talepleriniESMEK'e iletebiliyorlar.

İnönü ilçesinde gerçekleştirilen eğitimde konuşan Cemile Kahraman, "Eğitimde bilgisayar kullanımı hakkında bilmediklerimizi öğreneceğiz. Ben 45 yaşındayım. Öğrenmenin yaşı yok. Herkesin bu hizmetten yararlanmasını tavsiye ederim. Öğrendikçe güçleniriz. Daha önceden bilgisayarla tanışmışlığım var ama daha da iyi öğrenmek için kursa başladım. Bu tür kurslara ulaşamayanlar veya maddi durumu olmayanlar için Mobil Eğitim Aracının çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Fırsat eşitliği açısından mobil aracın önemli bir hizmet olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kırsal kalkınmanın temelinde eğitimin yattığını belirterek, yalnızca üretime destek projeleri ile değil, bu gibi eğitim projeleriyle de vatandaşların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.