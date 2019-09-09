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Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı pehlivan güreşlerinde

8 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaförü, 667. Elmalı Yağlı Güreşlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı pehlivan güreşlerinde, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaförü, 667. Elmalı Yağlı Güreşlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmet veren mobil kuaförün son durağı Elmalı oldu. 667'nci Tarihi Elmalı Güreşleri için ilçeye giden mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. Hizmetten iki günde 80 kişi faydalandı. Elmalı güreşlerini izlemek için Recep Gürbüz Güreş Sahasına gelen vatandaşlar müsabakaları


izlemeden önce mobil tıra gelerek kişisel bakımlarını yaptırdı. Erkekler saç ve sakal tıraşı olurken, kadınlar da güzelliklerine güzellik kattı. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Elmalı Güreşlerini izlemek için Korkuteli'nden geldiğini söyleyen Mahmut Tıraş, "Mobil Tırı görünce sahaya girmeden önce saç sakal kesimini yaptırmak istedim. Faydalı bir hizmet. Çok memnun kaldım" dedi. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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