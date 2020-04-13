Büyükşehir mobil uygulamasını yeniledi - Son Dakika
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Büyükşehir mobil uygulamasını yeniledi

6 saat önce

Teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, mobil uygulamasını yeniledi.

Büyükşehir mobil uygulamasını yeniledi, System.String[]

Teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, mobil uygulamasını yeniledi. Birçok yeniliğe sahip uygulama App Store ve Google Play'den hizmete sunulurken, mobil cihazlardaki eski uygulamanın kaldırılması gerektiği belirtildi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi yenilediği mobil uygulaması ile vatandaşlara birçok kolaylık daha getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen mobil uygulama Apple Store ve Google Play Store'den hizmete sunuldu. Günün ihtiyaçlarına göre geliştirilerek vatandaşların günlük yaşam içerisinde hizmet alabilecekleri birçok yeniliğe sahip uygulama Apple Store ve Google Play Store'dan Denizli Büyükşehir Belediyesi adıyla indirilerek kullanılmaya başlandı. Ancak vatandaşların öncelikle mobil cihazlarındaki eski uygulamayı kaldırıp Apple Store veya Google Play Store'den yeni versiyonu tekrar yüklemeleri gerekiyor. Görsel tasarımı tamamen yenilenen yeni uygulamanın andorid linki https://play.google.com/store/apps/details'id=com.dbb appstore linkinin ise https://apps.apple.com/tr/app/denizli-buyuksehir-belediye/id1503692632 olduğu belirtildi.


Yeni uygulamanın içeriğinde neler var?


Denizli Büyükşehir Belediyesinin haber, duyuru, ilan, etkinlik ve kurumsal bilgilerin yer aldığı yeni uygulama içeriğinde 16 farklı başlıkta veri ve uygulamaya ulaşılabiliyor. 'Adres Bilgi Sitemi, Mezarlık Bilgi Sistemi, Denizli Hava Durumu, Denizli Son Depremler, Nöbetçi Eczaneler, Su Kesintisi Duyuruları, Meclis Kararları, Büyükşehir Borç Sorgulama, DESKİ Su Borcu Ödeme,Trafiğe Kapalı Cadde ve Sokaklar, Büyükşehir Belediyesi Görev ve Yetki Alanları, İmar Planı İlanları ve 18. Madde Uygulama' İlanları yeni uygulamada yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 'Denizli Haber, Denizli Hayat, Denizli Kadın, Denizli Çocuk ve diğer kültür yayınlarının da dijital olarak okunabildiği yeni uygulamada kentteki Kentsel Mimari, Arkeoloji ve Doğal Değerler' gibi Denizli'nin zenginlikleri ile ilgili bilgi ve fotoğrafların yer aldığı DENİZLİM menüsü de eklendi.


"Çek ve Gönder"


Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentteki sorunlara daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için geliştirdiği "Çek & Gönder" sistemi yeni uygulamada da bulunuyor. Vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde rastlayacakları sorun ve aksaklıkları dijital ortamda belediyeye iletebiliyor. Yenilenen uygulama ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber, duyuru, ihale, ulaşım ve su kesintisi gibi bildirimler anlık olarak mobil cihazlara geliyor. Bildirimler uygulamanın ana sayfasında bulunan alarm butonu tıklanarak veya menüden aktif hale getirilebiliyor. Su kesintisi bildirimleri adres seçilmesi durumunda, sadece bulunduğunuz mahallede yapılacak kesintiler mobil cihazınıza anlık bildirim olarak geliyor.


Ulaşım Portalı da yeni uygulamada


Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımada hizmete sunduğu belediye otobüsleriyle ilgili "Otobüsüm Nerede, Otobüs Saatleri, Online TL Yükleme, Akıllı Duraklar, Bakiye Sorgulama, Kart Dolum Noktaları, Duraktan Geçen Hatlar, Adresten Geçen Hatlar, Otobüste Kayıp Eşyalar, Duyuru ve Haber" gibi tüm teknolojik kolaylıkların yer aldığı Ulaşım Portalı da yenilenen uygulamada bulunuyor. Uygulamanın ana ekranında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarına ve iletişim bilgilerine de ulaşılıyor.


Denizli'nin güzellikleri tüm dünyadan izleniyor


Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin 10 farklı bölgesinde bulunan "Şehir Kameraları" da yenilenen uygulamada yer alıyor. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı (2 adet), Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası (2 adet), Laodikya Antik Kenti, Adalet Parkı, Çamlık Parkı, İncilipınar Parkı, Bayramyeri Meydanı ve Üçgen Meydanı'nda bulunan kameralar ile Denizli'nin güzellikleri 24 saat boyunca yüksek çözünürlükte tüm dünyadan izlenebiliyor. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:17 Kaynak: İHA

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