Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor

30.11.2020 13:42
Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, KAYMEK tarafından verilen kurslara yoğun ilgi gösteren Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlara kurslarda kullanabilmeleri için maske ve hijyen...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, KAYMEK tarafından verilen kurslara yoğun ilgi gösteren Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlara kurslarda kullanabilmeleri için maske ve hijyen malzemesi gönderdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar'da Türk kültürünü, dilini ve medeniyetini tanıtarak, 12 branşta 3 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim verdiklerini de açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir olarak uluslararası projelere de önem verdiklerini belirtti.

Kayseri ile Bosna Hersek'in Mostar şehrinin kardeş şehir olduğunu ve belediye bünyesindeki KAYMEK'in bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, kurs faaliyetlerine Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşların yoğun ilgi göstererek barış köprüsü kurulmasının sağlandığını belirterek, "Kurs sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla sanatsal sergiler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerimiz bölgede o kadar önemli bir etkiye sahip ki Mostar şehrinin yöneticileri ve halkı şükran ifadeleriyle birlikte 'Kursları artırın' diye bize yazı gönderiyorlar" dedi.

12 BRANŞTA 3 BİNİ AŞKIN KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLDİ

KAYMEK Mostar'da 12 branşta 3 binden fala kişiye ücretsiz eğitim verildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetleri gösteren KAYMEK A.Ş. kardeş şehir Mostar'da Ahşap Boyama, Folyo Rölyef, Hazır Giyim, Kurdele Nakışı ve Takı Tasarım, Keçe Yapımı, İğne oyası, Hüsn-i Hat(Kaligrafi), Kağıt Telkari, Ebru, Kırkyama, Geleneksel ev Yemekleri Hazırlama olmak üzere 12 branşta 3000'den fazla kişiyi ücretsiz eğitimlerle belgelendirmiştir. Ayrıca yapılan el sanatları sergileri, gençlik festivalleri, yaz okulları, seminerler ve organizasyonlarla on binlerce kişiye ulaşarak kültürümüzün tanıtımına katkı sağlanmıştır" diye konuştu.

HEM MOSTAR'DA, HEM KAYSERİ'DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl hem Kayseri'de, hem de Mostar ile Viyana'da çeşitli sergiler açıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılında gerçekleştirilen eğitimler sonunda üretilen eserler önce Mostar'da büyük bir karma sergi ile ardından Viyana'da açılan Ebru sergisi ile tanıtılmıştır. Kardeş Şehir protokolü ile Osmanlıdan günümüze gelen bu dostluğu Bosna Hersek'in Mostar şehrinde açtığı kurslarla perçinleyen KAYMEK, yine 2019 yılında Kayseri'de Mostar'dan gelen 50 kişilik Hüsn-i Hat kursiyerlerine ev sahipliği yapmıştır. Türk İslam Sanatları üzerine çalışmaların yapıldığı bu etkinlikte, Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması adına kültürel bir geziye de yer verilmiştir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'nin yurtdışındaki kültür kuruluşu olan Yunus Emre Enstitüsü, toplumsal kaynaşmayı da beraberinde getirdi. KAYMEK kurslarının her üç aylık dönemlerinin sonunda Mostar'da sertifika törenleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Anadolu kültürünü Mostar'da adeta yaşattı."

MOSTAR'A MASKE VE HİJYEN MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Dünyanın korkulu rüyası olan ve hayatı olumsuz etkileyen Pandemi sürecinde de KAYMEK Mostar'da eğitim faaliyetlerinin KOVİD-19 kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, kardeş şehir Mostar'a Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurslarda kullanılmak üzere maske ve hijyen malzemeleri gönderildiğini de belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin gönül coğrafyamız olan Bosna Hersek'te gönül köprülerini güçlendirmek adına kardeş şehir Mostar'da faaliyetlerini artırarak sürdüreceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor
Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor
Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Bosna - Hersek, Kayseri, Mostar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Mostar'da gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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