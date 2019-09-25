Büyükşehir Muhtarın düzenlediği hayra katıldı

Hayra Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İlçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli , İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve mahalleliler katıldı. Mahalle Muhtarı Musa Aydın'a düzenlediği hayır nedeniyle teşekkür eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 'ün selamlarını iletti. Okunan duaların ardından aşureler, mahalle sakinlerine ikram edildi.

Manisa merkez Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Musa Aydın , Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi.

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