Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Periyodik çalışmalarına devam eden ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen istek ve taleplere de anında cevap veriyor.


Vatandaşların talebi üzerine Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi 1260 Sokak'ta kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Diğer taraftan Zafer Mahallesi'nde de yağmur suyu hattı çalışması yapan ekipler burada da bir çalışma yaptı. Çalışmaları yakından takip eden Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, "Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım müracaat değerlendirildi ve ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.


ASKİ ekipleri bir diğer çalışmasını ise İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ekipler Mehmet Özalp Bulvarı'nda sorun oluşturduğu tespit edilen kanalizasyon ana hattını yeniledi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, Nazilli merkezdeki 23 Nisan Parkı'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuruyan ve tehlike oluşturulan ağaçların dallarını budayan ekipler, efe figürlü peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Çiçek dikimi ile sonlanan çalışmayı büyük beğeniyle takip eden vatandaşlar, parkın estetik bir görünüme kavuştuğunu söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti
Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir İzmir'de yollar karla kaplandı

Son Dakika Haberleri
22:01 BANKAYI SOYDU, KAÇARKEN KAPIYA ÇANTA BIRAKIP 'BOMBA VAR' DEDİ-3 - Son Dakika
22:01 BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
22:00 ?????.. ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????? - Son Dakika
22:00 Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
21:55 Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]