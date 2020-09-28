Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı - Son Dakika

Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı

Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan minikleri unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan minikleri unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı il genelinde önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla minik öğrencileri unutmadı. İl genelinde dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, okulların açılmasıyla birlikte okula başlayan küçükleri de unutmayarak her sabah okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Diğer taraftan esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kitleri ve maske dağıtımına devam eden ekipler okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde öğrencilere maske dağıtımını sürdürüyor. Aileler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken, çocukları da unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı
Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Aydın, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı - Son Dakika

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