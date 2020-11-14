Büyükşehir on binlerce oğul otu ve tıbbi nane verecek

Tarımsal kalkınmaya destek sunan Büyükşehir Belediyesi, on binlerce oğul otu ve tıbbi naneyi çiftçiye ücretsiz bir şekilde verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tarımsal kalkınma destekleri aralıksız sürüyor. Yüzde 50 hibeli ceviz, cennet hurması ve kivi fidanı başvurularını alan Büyükşehir, melisa(Oğul otu) ve tıbbi nane başvurularını almaya başladı. Sekapark AŞ ve çiftçiler arasında imzalanacak sözleşme ile ücretsiz bir şekilde verilecek olan oğul otu ve tıbbi nanenin hasadı, çiftçiler tarafından yapılırken alımı yine Sekapark AŞ tarafından yapılacak.

Alım garantili sözleşme ile tıbbi nane ve oğul otu fideleri dekara 3 bin adet ücretsiz olarak verilecek. Çiftçiler üretim aşamasında işçiliğini yapacak ve her aşamada sözleşme gereği ücretlerini alacak. Alım garantili destek çiftçiye güven verirken Kocaeli'nin tarımsal kalkınmasına da büyük destek sunacak. Tamamen ücretsiz verilecek olan oğul otu ve tıbbi nane için başvuruları Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvurusu sırasında güncel ÇKS belgesi, ikametgah ve nüfus kağıdı fotokopisi istenecek. Tarla kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi ve tapu fotokopisinin bulunması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için minimum 10 dönümlük alanın gösterilmesi gerekiyor.

Öte yandan Büyükşehir, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek. Başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi ya da çiftçi belgelerini getirmeleri gerekiyor. - KOCAELİ