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Büyükşehir önemli organizasyonlara imza atacak - Son Dakika

Büyükşehir önemli organizasyonlara imza atacak

27.07.2021 11:04
Büyükşehir önemli organizasyonlara imza atacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sonrasında birçok alanda tüm imkânlarıyla çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Kocaeli'yi Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarıyla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı önümüzdeki aylarda da birçok alanda tüm imkânlarıyla çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edecek.

TÜRKİYE SU JETİ VE FLYBOARD ŞAMPİYONASI KOCAELİ YARIŞI

31 Temmuz- 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde Türkiye Su Jeti Ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli Yarışı yapılacak. 7 farklı sınıfta gerçekleştirilecek yarışlara Türkiye genelinden 30 sporcu katılım gösterecek. Sporcular Sekapark'taki zorlu parkurda 10 tur boyunca rakipleriyle mücadele ederken, flyboard ile suyun üstünde şov yapılacak.

KIRAÇ KONSERİ

Daha önce sağanak yağmur nedeniyle ertelenen Kıraç Konseri'nin 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.00'de Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konser ayrıca Türkiye Su Jeti Ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli Yarışları'na ayrı bir renk katacak.

BİATHLE - TRİATHLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Biathle - Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışı ise 3-5 Ağustos 2021 tarihlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı'nda düzenlenecek. 3 Ağustos'ta başlayacak şampiyonanın ilk iki günü atış, yüzme ve koşudan oluşan triathle branşında gerçekleştirilecek. Triathle müsabakalarına U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılım gösterecek. Yarışmanın son günü olan 5 Ağustos'ta yapılacak koşu ve yüzmeden oluşan Biathle müsabakalarına ise U11, U13, U15 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılabilecek.

3. ETAP AÇIK SU YÜZME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ev sahipliğinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 3. Etap Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası ise 7-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Kandıra Kerpe Halk Plajı'nda halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürpriz ödüller kazanacak.

PUBG MOBİLE KOCAELİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası, 2021 Türkiye şampiyonunu taçlandırmak için Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki en iyi PUBG MOBILE oyuncuları ve takımları, 2- 22 Ağustos tarihleri arasında PMPL slotu ve ödül havuzu için mücadele edecek. Profesyonel olmak isteyen gençler için büyük şans olacak turnuvada 1 numara olmak için mücadele edilecek.

"AİLEMLE DOĞADAYIM" YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ

4 Ağustos 2021 tarihinde Ormanya'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla yapılması planlanan "Ailemle Doğadayım" yürüyüş etkinliğine tüm veli ve öğrenciler davetli olacak.

SEKAPARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyük önem verdiği ve 13 yıldır Sekapark alanında düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin 15 Ağustos 2021 tarihinde Sekapark Uçurtma Tepesi Alanında yapılması planlanıyor. Türkiye'nin en önemli 60 başpehlivanının yanı sıra 1.000'in üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı efsanesi adına düzenleniyor.

BİLGİEVLERİ GELENEKSEL ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ

26 Ağustos 2021 tarihinde Sekapark'ta yapılması planlanan Bilgievleri Geleneksel Çocuk Şenliği Etkinliği kapsamında da çocuklar birbirinden farklı gösteri ve etkinliklerle doyasıya eğlenecek.

ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kocaeli yarışı, Kartepe Enduro Pisti'nde gerçekleştirilecek. Covid19 önlemleri de dikkate alınarak lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter dökecek. Endurocular, 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında başta Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN KATILIMLARIYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan diğer programlar da Trekking Organizasyonu, Bilgievleri Arası Futbol Turnuvası Turnuva Başlangıç Programı ve Kupa Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımlarıyla Anne-Kız/ Baba-Oğul Aile Kamp, programlar arasında yerini alacak.

ONLARCA ORGANİZASYON DÜZENLENDİ

Diğer yandan Büyükşehir, geçtiğimiz aylarda Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, "Rotanı Doğaya Ayarla" Kocaeli Doğa Sporları Festivali, Spor Şöleni, 2. Su Sporları Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Spor Şöleni, Kılavuz Gençlik Yıl Sonu Etkinliği ve Aklınla 1000 Yaşa Yarışması Ödül Töreni, Amatör Spor Kulüplerine Destek Paketi Programı ve 2. Şifa Veren Ele Vefa Futbol Şöleni düzenlemişti.

Büyükşehir önemli organizasyonlara imza atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir önemli organizasyonlara imza atacak - Son Dakika


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