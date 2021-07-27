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Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak - Son Dakika

Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak

27.07.2021 11:56
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak, System.String[]

Kocaeli'yi Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarıyla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki aylarda da birçok alanda önemli organizasyon düzenleyecek.

Kocaeli'yi Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarıyla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki aylarda da birçok alanda önemli organizasyon düzenleyecek.

31 Temmuz- 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli Yarışı yapılacak. 7 farklı sınıfta gerçekleştirilecek yarışlara, Türkiye genelinden 30 sporcu katılım gösterecek. Sporcular Sekapark'taki zorlu parkurda 10 tur boyunca rakipleriyle mücadele ederken, flyboard ile suyun üstünde şov yapılacak.

Kıraç konseri

Daha önce sağanak yağmur sebebiyle ertelenen Kıraç konserinin 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.00'de Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konser ayrıca, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli Yarışları'na ayrı bir renk katacak.

Biathle-Triathle Şampiyonası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Biathle - Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışı ise 3-5 Ağustos 2021 tarihlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı'nda düzenlenecek. 3 Ağustos'ta başlayacak şampiyonanın ilk iki günü atış, yüzme ve koşudan oluşan triathle branşında gerçekleştirilecek. Triathle müsabakalarına U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılım gösterecek. Yarışmanın son günü olan 5 Ağustos'ta yapılacak koşu ve yüzmeden oluşan Biathle müsabakalarına ise U11, U13, U15 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılabilecek.

3. etap açık su yüzme Türkiye Şampiyonası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 3. Etap Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası ise 7-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kocaeli'nin mavi bayraklı Kandıra Kerpe Halk Plajı'nda halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürpriz ödüller kazanacak.

PUBG MOBILE Kocaeli Türkiye Şampiyonası

PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası, 2021 Türkiye şampiyonunu taçlandırmak için Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki en iyi PUBG MOBILE oyuncuları ve takımları, 2- 22 Ağustos tarihleri arasında PMPL slotu ve ödül havuzu için mücadele edecek. Profesyonel olmak isteyen gençler için büyük şans olacak turnuvada 1 numara olmak için mücadele edilecek.

"Ailemle doğadayım" yürüyüşü

4 Ağustos 2021 tarihinde Ormanya'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla yapılması planlanan "Ailemle doğadayım" yürüyüş etkinliğine tüm veli ve öğrenciler davetli olacak.

Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyük önem verdiği ve 13 yıldır Sekapark alanında düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin 15 Ağustos 2021 tarihinde Sekapark Uçurtma Tepesi Alanında yapılması planlanıyor. Türkiye'nin en önemli 60 başpehlivanının yanı sıra binin üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı efsanesi adına düzenleniyor.

Bilgievleri Geleneksel Çocuk Şenliği Etkinliği

26 Ağustos 2021 tarihinde Sekapark'ta yapılması planlanan Bilgievleri Geleneksel Çocuk Şenliği Etkinliği kapsamında da çocuklar birbirinden farklı gösteri ve etkinliklerle doyasıya eğlenecek.

Enduro ve ATV Şampiyonası

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kocaeli yarışı, Kartepe Enduro Pisti'nde gerçekleştirilecek. Covid-19 önlemleri de dikkate alınarak lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter dökülecek. Endurocular, 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında başta Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan diğer programlar da T-trekking organizasyonu, Bilgievleri Arası Futbol Turnuvası Turnuva Başlangıç Programı ve Kupa Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımlarıyla Anne-Kız/ Baba-Oğul Aile Kamp, programlar arasında yerini alacak. - KOCAELİ

Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak
Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, önemli organizasyonlara imza atacak - Son Dakika


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