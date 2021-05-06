Büyükşehir onları hiç yalnız bırakmadı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün iki öğün sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Yemekler, ekipler tarafından kapı teslimi adreslere götürülüyor.

Samsun'da kapanma döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Sosyal ve ekonomik açıdan dar gelirli vatandaşlara yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan yardımlarına ilişkin kuru gıda kolilerini belirlenen adreslerin tamamına ulaştıran ekipler, fiziksel açıdan evinde yemek pişirecek durumu olmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç ailelere de sıcak yemek göndermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Huzurevi yemekhanesinde sağlık ve hijyen koşullarına dikkat edilerek hazırlanan iftarlık 4 çeşit yemek ile sahur kahvaltı paketleri, araçlarla adreslere teslim ediliyor.

"Yardımlaşmak dinimizin emridir"

Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Yaşam koşullarına ilişkin gerçekleştirilen sosyal incelemeler neticesinde çok sayıda kişiye yardımların süreceğini belirten Başkan Demir, "Ramazan ayı öncesinde gıda yardımlarımızı ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bu desteğimize ilaveten iftarda sıcak yemek, sahurda kahvaltı servisi yapıyoruz. Huzurevi yemekhanemizde gıda mühendislerimizin gözetiminde steril ortamda hazırladığımız yemekleri, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürerek ikram ediyoruz. Paylaşmak ve yardımlaşmak dinimizin emridir. Biz de hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi mağduru hastalara özel hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek zorunda olan 62 yaşındaki Kafiye Demiröz'ü, Tekkeköy ilçesindeki evinden alıp, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisinin ardından da tekrar evine bıraktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, iki yıl önce uygulamaya koyduğu hasta nakil hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında mavi şeritli ambulans olarak nitelendirilen hasta nakil aracı ile acil müdahale gerektiren durumlar dışında yaşlı, engelli, yatağa bağımlı, çocuk, hamile ve kronik hastalık sahiplerine hastanelere ulaşım hizmeti sunan belediye, özellikle pandemi döneminde hastaneye ulaşmada sıkıntı yaşayan hastaların yardımına koşuyor. Doktor ya da sağlık kuruluşundan randevu alınmasının ardından çözüm merkezine müracaatları ile birlikte harekete geçen ekipler, kişileri evinden alarak randevu aldıkları hastanelere götürüyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra ekipler, hastayı tekrar evine bırakıyor.

Bu kapsamda Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde yaşayan ve yardım isteyecek kimsesi bulunmayan kronik hastalığı olan Kafiye Demiröz, İstanbul'da ikamet eden yeğeninden yardım istedi. Yaptıkları araştırmada Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil hizmetinden haberdar olan Demiröz, çözüm merkezini arayarak talepte bulundu. Yaşlı kadının talebiyle verilen adrese ulaşan ekipler, Demiröz'ü evinden alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Randevusuna yetişen hasta kadın, tedavi sonrasında da tekrar evine geri götürüldü. Hasta nakil hizmetinden yararlanan Kafiye Demiröz, belediye ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN