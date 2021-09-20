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Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı - Son Dakika

Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı

20.09.2021 11:44
Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda final heyecanı yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda final heyecanı yaşandı. Başiskele sahilinde denize meydan okuyarak dereceye giren 19 yelkenciye ödülleri verildi.

FİNAL HEYECANI

Türkiye'nin en önemli su sporu etkinliklerinden biri olan yelken yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Başiskele sahilinde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda final heyecanı yaşandı.

ÖDÜL TÖRENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışlarının son gününde kadın ve erkek gruplarında 3'er yarış yapıldı. 50 sporcu kürsüye çıkmak için yarıştı. Gün sonunda 5 kategoride dereceye giren 19 sporcuya ve yarışmaya katılan tüm spor kulübü temsilcilerine ödülleri verildi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

OPTİMİST GENEL KATEGORİSİ

Optimist Genel Kategorisinde İçdaş Spor Kulübü Derneği sporcusu Kayra Doğan birinci, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Duru Demirdalmış ikinci, İçdaş Spor Kulübü Derneği Sporcusu Elvin Gürbüz üçüncü, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Sporcusu Levent Kaldırım dördüncü, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Can Er beşinci oldu.

OPTİMİST KIZLAR KATEGORİSİ

Optimist Kızlar Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Duru Demirdalmış birinci, İçdaş Spor Kulübü Derneği Sporcusu Elvin Gürbüz ikinci, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Ela Tırpancı üçüncü oldu.

OPTİMİST JUNİOR GENEL

Optimist Junior Genel Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Demir Özbal birinci, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Atakan Ekmekçi ikinci, İçdaş Spor Kulübü Derneği Sporcusu Ece Yıldız üçüncü, İçdaş Spor Kulübü Derneği Sporcusu Denizhan Fehim Akyel dördüncü, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Iraz Zehra Tom beşinci oldu.

OPTİMİST JUNİOR KIZLAR

Optimist Junior Kızlar Kategorisinde İçdaş Spor Kulübü Derneği Sporcusu Ece Yıldız birinci, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Iraz Zehra Tom ikinci, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Sporcusu Selen Akça üçüncü oldu.

LASER 4. 7 GENEL KATEGORİSİ

Laser 4. 7 Genel Kategorisinde Körfez Yarımca Yelken Kulübü Sporcusu Burak Açıkgöz birinci, İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği Sporcusu Barbaros Tuna Binbay, Derince Yelken Kulübü Spor Derneği sporcusu Hasan Yağız Solmaz üçüncü oldu.

Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı
Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı
Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yelken, İçdaş, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Optimist Trofesi'nde final heyecanı yaşandı - Son Dakika
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