Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı

03.11.2020 16:38
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca'da, kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca'da, kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıttı.

Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kadınların üretime katılmasının önemine değindi. Kadınların inandığı projelerin başarı şansının çok yüksek olduğunu söyleyen Gürün; "Keçileri üreterek, çoğaltarak ailenize, eşinize, çocuklarınıza dolayısıyla Muğla'mıza katkı yapmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Hayvancılığın Muğla ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gürün; "Çok daha fazla katma değerli ürün üreterek Muğla'nın kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın çok daha fazla gelir elde etmesini nasıl temin edebiliriz çabası içindeyiz" dedi.

Üretim alanında kooperatiflerle iş birliği yaptıklarını aktaran Gürün; "Üretim kooperatifleriyle ilişki kuruyoruz. İlk defa alım garantili çiçekle başladık. Köyceğiz Beyobası Mahallesinde 2 serayla başladı. 28 seraya çıktı. Birçok yere bitki gönderiyoruz. Orada da kadınlar ön planda. Kadın ailenin bütçesini en iyi yönetendir. Bu topraklar eğer doğru, bilimsel olarak çalışılırsa hem kırsalda toprağına sahip çıkan insanları doyuracak ve turizm gelirinden çok daha fazla gelir elde edecek duruma gelebiliriz. Bunun için kooperatifleşmemiz, birleşmemiz, ortak ve daha ucuz üretim yapmamız gerekiyor. Biz her safhasında varız. En önemlisi pazarlamada da varız" değerlendirmesinde bulundu.

"Keçi peynirinin marka değerini yükseltmeliyiz"

Keçi üretimini çoğaltmaları gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, sözlerine şöyle devam etti: "Keçinin sütünü değerlendirmemiz lazım. Keçi peynirinin marka değerini yükseltmeliyiz. Şu anda dağıtımını yaptığımız 2 dişi 1 erkek keçilerden üç yıl sonra Muğla'da büyük bir sürü elde etmiş olacağız. İnanarak başlayacağız, üreteceğiz. Ürettiklerimizden de ailemize ve Muğla'ya katkı sağlayacağız."

Kadın üreticiler adına konuşan Öznur Çoban ise üreticilere yapılan desteklerin kendilerine çok fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür etti. - MUĞLA

Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı
Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı

Ortaca, Erkek, Kadın, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı
Son Dakika: 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor Son Dakika: 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor         
16:37
Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
16:10
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti         
14:40
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Kahraman Türk gençleri, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polisi kurtardı Kahraman Türk gençleri, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polisi kurtardı         
13:13
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi         
12:23
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 16:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Ortaca'da kıl keçisi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei