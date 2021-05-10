Büyükşehir OSB Yolu'nda sona geldi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi OSB'de yıllardır süregelen trafik sorununu, kendi iş gücü ve öz kaynaklarıyla yaptığı alternatif yol ile çözüyor. 100 bin kişi kapasiteli ve 4 şeritli yolda asfaltlama çalışmaları başladı, kısa zamanda hizmete açılacak.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllardır süregelen trafik sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişinin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayacak 4 şeritli alternatif yolda çalışmalarını tamamlamak üzere. Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücü ve öz kaynaklarıyla yaptığı 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli alternatif yolda asfalt çalışmalarına başladı. Yol tamamlandığında Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı sona erecek.

Yılların hayali gerçek oluyor

2015 yılında yaklaşık 5 bin olan çalışan sayısının 2021'de yaklaşık 15 bine ulaştığı Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 ve 2. etapların dolmasıyla birlikte 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etabın genişleme sahaları da tamamlanacak. 4 etapta tamamlandığında OSB'de yaklaşık 100 binin çalışanın olacağı öngörülüyor. Projelendirme ve planlama çalışmalarını bu öngörüden yola çıkarak yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alternatif yolu 100 bin kişi kapasiteli olarak inşa etti.

Ocak ayında yapımına başlandı

Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi ve OSB arasında en işlek konumdaki Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin hususi ve servis araç trafiğinde oluşan sıkışıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için 2019 yılında göreve gelir gelmez yol için projelerini hazırlattı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Hasan Şıldak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Yönetim Kurulu Üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleriyle yapılan istişare toplantılarının ardından yolun yapım çalışmalarına Ocak 2021'de başlanmıştı.

Trafiği çok rahatlatacak

Dokuma Kavşağı'ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolundan OSB'ye bağlanıyor. Asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni yolu servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'ndeki hususi araç trafiğini de rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR'ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak. - BALIKESİR