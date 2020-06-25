Büyükşehir otobüsleri YKS'ye gireceklere ücretsiz - Son Dakika

Büyükşehir otobüsleri YKS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenciler için çalışacak.

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenciler için çalışacak. Sınava giriş-çıkış saatlerinde hizmette olacak belediye otobüsleri YKS'ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

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Denizli'de 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde YKS giriş-çıkış saatlerinde hizmette olacak olan Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. YKS' ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27-28 Haziran günü sabah normal seferlerine başlayacak belediye otobüsleri saat 10.15'de seferlerine ara verecek. Otobüsler sınav bitiş saatinde yine hizmette olacak.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin yıl boyunca hazırlandıkları sınavda başarılı olacaklarına inanıyor, her birine muvaffakiyetler diliyorum. Gençlerimize daha iyi bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren tüm eğitim camiası ve velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. Tüm hemşehrilerini hafta sonu yapılacak sınav için alınan önlemlere uymaya davet eden Başkan Osman Zolan, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri de sevindirecektir" dedi. - DENİZLİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir otobüsleri YKS'ye gireceklere ücretsiz - Son Dakika

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