Büyükşehir otogarı dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir otogarı dezenfekte etti - Son Dakika

Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

6 saat önce

Erzurum Otogarı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

Büyükşehir otogarı dezenfekte etti, System.String[]

Erzurum Otogarı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.


Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Erzurum Otogarı ve çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler otogarda bulunan firma yazıhanelerine, ortak kullanım alanlarına ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüslere titizlikle ilaçlama yaparak şehir çapında çalışmalarına devam etti.


Otogarda bekleyen vatandaşlar ise duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

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