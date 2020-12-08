Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor - Son Dakika

Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor

08.12.2020 16:22
Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi 1'inci dönem destekleri kapsamında 126.6 milyon TL destek verirken, 2'inci dönem kapsamında 112 milyonluk destek paketini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi 1'inci dönem destekleri kapsamında 126.6 milyon TL destek verirken, 2'inci dönem kapsamında 112 milyonluk destek paketini açıkladı. Büyükşehir'le çalışan firmaların alacağı toplam 122 milyon TL aralık ayında verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi destekleri kapsamında 112 milyonluk destek paketi açıkladı. Daha önce yapılan desteklerle birlikte Büyükşehir, Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak. Büyükakın, Büyükşehir'den alacağı olan firmalara alacağı toplam 122 milyon TL'nin aralık ayında verileceği müjdesini de verdi. Yapılacak desteklemeler için Beyaz Masa, Sosyal Şube, internet üzerinden esnaflar başvuru yapabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını ekonomiyi de derinden etkiledi. Pandemi sınırlamaları kapsamında pek çok iş kolu kepenk indirmek zorunda kalırken çalışanlar da mağdur oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2'inci dönem pandemi destek paketi kapsamında 112 milyonluk destek sunacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısına Büyükakın'ın yanı sıra siyasi partilerin ve bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı. Kepenk kapatan ya da işleri iyi gitmeyen esnaflara destek vereceklerini söyleyen Büyükakın, "Sosyal yardım kapsamına alarak desteklemeleri yapıyoruz. 41 Kart'ın formunu esnaf kart olarak düzenledik ve buradan yardımı vereceğiz. İş yeri kapatılan esnafımıza ayda 1000 lira destek vereceğiz. Esnafımızın ilave başka gelirinin olmaması gerekiyor" dedi.

20 milyon olarak belirledikleri esnaf destek paketini 30 milyon TL'ye çıkardıklarını vurgulayan Büyükakın, "Destekler ocak, şubat ve mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapatılan esnafımıza 3 ay süreyle aylık bin ve toplam 3 bin TL esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığın belgeleme şartı ile aynı yardım kapsamında yardım vereceğiz" diye konuştu.

Esnafların yanında çalışan işçileri de gözardı edemezdik diyen Büyükakın, "Gelir desteği alsalar da almasalar da onlara gıda paketlerini vereceğiz. Gıda yardımının toplam maliyeti de 14 milyon olacak. 18 bin aileye her ay 50 lira su faturası desteği vermeye devam edeceğiz. Bu bir yıl boyunca devam edecek. 10 milyon 800 bin liralık bir bütçe ayırdık. Olağanüstü toplantıda TEFE-TÜFE oranlarının su faturalarına yansımaması için karar alacağız. Pandemi başladığında 6 ay su faturalarına enflasyon farkını yansıtmamıştık. Bu dönemde enflasyon farkının yansımaması için karar alacağız. Bunun maliyeti de 45 milyon olacak. Su desteği 45 milyon olacak" şeklinde konuştu.

Sağlık alanında da desteklerin olacağını belirten Büyükakın, "4 PCR, 10 Hasta başı monitörü, 5 yoksak basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini alıyoruz. Bunların bütçesi de 1,5 milyon. Filyasyon ekiplerine 80 tablet aldık. Bu dönemde kamu kurumlarının olan ihtiyaçları hemen karşılıyoruz. Filyasyon ekiplerine 40 araç ve 60 şoför, 20 temizlik çalışanı verdik. Sağlık çalışanlarına moral amacı ile enerji vermek, yanlarında olmak amacı ile meyve ikramına devam ediyoruz. 30 bin paket meyve ikramı devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tahir Büyükakın, konuşmasına şöyle devam etti: "30 bin öğrenciye internet bağlantısı verdik. Bu dönem 8 bin tableti Milli Eğitim tarafından belirlenen öğrencilere vereceğiz. İlk uygulayıcı biz olacağız. Aralık ayının ikinci haftasından DMO üzerinden alınıp okullara dağıtılacak. 9 milyon 600 bin lira değerinde olan bu desteği biz yaptık. 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz sınavlara hazırlanıyor. 8 bin öğrenciye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve aile imkanları olmayan öğrencilere test kitapçığı verilecek. Bunun maliyeti de 1,2 milyon. 112 milyon liralık bir destek açıklıyoruz. İlk dönem 126 milyon 600 bin bir destek vermiştik. Toplamda pandemi ile mücadeleye 238 milyon 600 bin liralık bir destek vermiş olacağız.2020 Aralık itibari ile yüklenicilerimizin tüm alacakları ödenecek. Büyükşehir'e iş yapan esnafımıza 122 milyon lira olan tüm borcumuzu ödeyeceğiz. Yeni yıla hiç borcumuz kalmadan giriyoruz. Aralık ayında tüm borçlarımızı ödemiş olacak ve yeni yıla piyasaya hiç borcu olmadan girecek." - KOCAELİ

Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor
Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor
Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Aralık, 112, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir pandemide 238,6 milyonluk destek veriyor - Son Dakika Ekonomi


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