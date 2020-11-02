Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor - Son Dakika

Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor

02.11.2020 12:12
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 10 aylık sürede milyonlarca liralık kamu zararını engelledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 10 aylık sürede milyonlarca liralık kamu zararını engelledi. 150 farklı konuda deney yapabilecek kapasiteye sahip laboratuvarda kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların performans analiz raporları da hazırlanıyor. Laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda 10 aylık sürede onlarca riskli binada güçlendirme ve yıkım kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kurduğu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, riskli binaların tespitini de yapıyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon 500 bin liralık yatırımla kurulan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. tarafından işletilen laboratuvarda, beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemelerin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamındaki yapıların performans analizine yönelik deneyler gerçekleştiriliyor. Bu deneyler sayesinde riskli binaların yapımının önüne geçilmiş oluyor.

Performans analiz raporu hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetkili kurumlardan biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapı Malzemesi Laboratuvarı'nda, riskli binaların betonarme taşıyıcı sistemlerinin tahribatsız muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıfları, donatı tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı, zemin sondajı ile binaların zemin analiz deneylerini yapıyor. Yapılan inceleme sonrası binaların performans analiz raporları hazırlanarak risk teşkil eden binalar tespit ediliyor. Binalar için hazırlanan performans analizinin sonucuna göre 1 Ocak 2020'den bu yana onlarca riskli bina hakkında güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılması yönünde karar alındı.

Akreditasyonda sona gelindi

Kamu zararını önlemeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nın TÜRKAK Akreditasyon çalışmalarında da sona gelindi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Aralık ayında denetime girecek olan Yapı malzemeleri Laboratuvarı denetimin ardından TÜRKAK akrediteli bir laboratuvar olarak çalışmalarına devam edecek. - ANTALYA

Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ocak, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi
Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda         
12:37
Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor         
12:13
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Metrobüste Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada         
11:38
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei