Büyükşehir personeli Ata'yı saygıyla andı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle saygı ve özlemle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve personel katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05' te siren sesi ile birlikte Atatürk' ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşımız söylendi.

Atatürk sergisi gezildi

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz ve Ramazan Demir ve Daire Başkanları ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuayesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Atatürk fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi. - ANTALYA