Son Dakika Haberleri: Büyükşehir personeli klasik müzikle çalışıyor
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Büyükşehir personeli klasik müzikle çalışıyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koridorlarında klasik müzik sesleri yükseliyor.

Büyükşehir personeli klasik müzikle çalışıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koridorlarında klasik müzik sesleri yükseliyor. Klasik müziğin faydaları dikkate alınarak yapılan uygulama ile Büyükşehir Belediyesi personelinin daha verimli bir ortamda çalışması amaçlanıyor.


Kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği konserlerle Mersinlilere müzik ziyafeti sunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, müziğin gücünü ve çalışma hayatına etkisini dikkate alarak, personelinin motivasyonunu yükseltecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye çalışanları artık Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koridorlarında gün boyu çalan klasik müzik eşliğinde çalışıyor.


Klasik müzik dinlemenin verimliliği arttırdığı, stresi azalttığı, hafızayı güçlendirdiği gibi birçok faydasının olduğuna dair yapılan bilimsel çalışmaları göz önünde bulunduran Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, personelin motivasyonunu yükseltmek, verimli ve kaliteli bir çalışma ortamı hazırlamak için koridorlarında klasik müzik çalıyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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